金希澈也受不了！朴智妍《鐵拳教育》惡霸家長角色太逼真，希澈：差點在螢幕前罵出來

Netflix新劇《鐵拳教育》上線後話題不斷，其中飾演「機車家長」的演員朴智妍，因為演技實在太傳神，讓不少觀眾氣得牙癢癢，就連Super Junior成員金希澈都差點忍不住在螢幕前開罵！

朴智妍最近在個人社群平台上po出多張《鐵拳教育》的拍攝現場認證照，並感性寫下：「我以宇振媽媽的身份參與了第5集。 這是一部探討非常有意義的故事的作品，所以我更加謹慎地投入拍攝。 請大家多多關注。」展現出她對這個角色的重視。



《鐵拳教育》是在5日上線的新戲，劇情描述韓國因為脫序學生、恐龍家長導致教育現場崩壞，政府為此成立「教權保護局」，用痛快淋漓的方式整頓歪風。 朴智妍在劇中飾演到處鬧事、動不動就提申訴的「惡霸家長」，堪稱校園版「終極大媽」，每一次出場都讓人火冒三丈。

就連Super Junior金希澈看完後，也忍不住在她貼文下留言：「啊，我連在這裡都差點罵出來...... 邊看邊飆髒話，但我還是看得很開心啦！」幽默又直白的反應引來網友狂讚：「連希澈都受不了，這演技真的強」、「笑死，這評論太真實」。



朴智妍這次堪稱「惡役轉型」成功，用讓人恨得牙癢癢的演出證明自己的實力。 《鐵拳教育》現正於Netflix熱播中，想看她如何把反派演到讓全民共憤，可以直接開追！

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