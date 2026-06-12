金希澈也受不了！朴智妍《铁拳教育》恶霸家长角色太逼真，希澈：差点在萤幕前骂出来

Netflix新剧《铁拳教育》上线后话题不断，其中饰演「机车家长」的演员朴智妍，因为演技实在太传神，让不少观众气得牙痒痒，就连Super Junior成员金希澈都差点忍不住在萤幕前开骂！

朴智妍最近在个人社群平台上po出多张《铁拳教育》的拍摄现场认证照，并感性写下：「我以宇振妈妈的身份参与了第5集。 这是一部探讨非常有意义的故事的作品，所以我更加谨慎地投入拍摄。 请大家多多关注。」展现出她对这个角色的重视。



《铁拳教育》是在5日上线的新戏，剧情描述韩国因为脱序学生、恐龙家长导致教育现场崩坏，政府为此成立「教权保护局」，用痛快淋漓的方式整顿歪风。 朴智妍在剧中饰演到处闹事、动不动就提申诉的「恶霸家长」，堪称校园版「终极大妈」，每一次出场都让人火冒三丈。

就连Super Junior金希澈看完后，也忍不住在她贴文下留言：「啊，我连在这里都差点骂出来...... 边看边飙脏话，但我还是看得很开心啦！」幽默又直白的反应引来网友狂赞：「连希澈都受不了，这演技真的强」、「笑死，这评论太真实」。



朴智妍这次堪称「恶役转型」成功，用让人恨得牙痒痒的演出证明自己的实力。 《铁拳教育》现正於Netflix热播中，想看她如何把反派演到让全民共愤，可以直接开追！

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