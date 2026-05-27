荒唐！MBC誤把Stray Kids鉉辰童年照當成命案受害者，被粉絲抓包急道歉

MBC Every 1的犯罪評論秀《Hidden Eye》製作團隊這下真的糗大了！去年播出的一集節目中-132 本來應該要秀出殺人案被害者的童年照片，結果畫面竟然放成Stray Kids成員鉉辰的兒時照，離譜失誤直到最近才被眼尖粉絲抓包。

出事的集數是去年12月8日播出的「Live Issue：耶誕殺人案」特輯，內容講的是2024年12月25日在慶尚南道泗川發生的慘案。 一名17歲少年第一次見到16歲女學生就持刀殺害對方，加害者後來被判少年法最高刑期20年，外加20年電子腳鐐。



就在節目介紹被害女學生生前的模樣時，畫面上出現了一張小時候的照片。 但這張照片根本不是被害者，而是Stray Kids鉉辰的幼年時期！這個錯誤一直沒被發現，直到約5個月後的5月25日，才被一位粉絲在X上抓包。 粉絲直接開嗆：「我正在看《Hidden Eye》，幹嘛拿鉉辰的照片假裝是命案受害者？」這則貼文迅速在粉絲間瘋傳，大家紛紛要求製作單位出面更正。



‘히든아이’ 프로그램에사건 피해자 사진으로 현진이 아기 사진을 사용했습니다



mbc 홈페이지 들어가서 1:1문의를 남기거나

(hiddeneye_jebo@daum.net) 제작진 쪽에 메일 남겨주세요



https://t.co/ckMcysVzJt pic.twitter.com/NtxH5ToF6L — Hyunjin 현진 Central (@HHJCentral) May 25, 2026

面對爭議，製作團隊向部份粉絲解釋說：「為了製作節目，我們使用了被害者生前用過的裝置裡儲存的照片，過程中不小心把Stray Kids鉉辰的童年照誤認成被害者的照片，所以放錯了。」他們也表示，確認事實後已經馬上把該集節目跟YouTube片段設為非公開，OTT平台上的重播服務也會盡快修正或下架。

製作團隊除了再三向鉉辰、粉絲以及觀眾道歉之外，也承諾未來會更嚴格審查資料，絕對不會再發生這種離譜的錯誤。

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