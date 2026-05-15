鄭敬淏×全余贇新劇《不惑羅曼史》離婚、荷爾蒙、營養劑全來了！專為40代打造的愛情喜劇超有共鳴

演員鄭敬淏、全余贇、崔代勳與姜末今確定出演《不惑羅曼史》，將攜手打造一部連早已枯萎的戀愛細胞都會再次悸動的「臉紅紅成人系浪漫喜劇」！！

ENA新劇《不惑羅曼史》講述一位罹患早發性更年期的明星主播羅以俊（鄭敬淏 飾），與原本是死對頭的「B級感性」編劇徐海倫（全余贇 飾），為了拯救收視率墊底的節目，在過程中重新喚醒彼此沉睡已久的戀愛細胞的浪漫喜劇。



故事描繪一群到了看到誰心跳加速就懷疑自己是不是心律不整、坐下起身骨頭就喀喀作響、見面聊天內容變成營養補給品話題的年紀，卻直到現在都還沒真正體會過人生與戀愛滋味的男女們，遲來地陷入更加濃烈的成人愛情故事。

而「鄭敬淏、全余贇、崔代勳、姜末今」這群光聽名字就令人信賴的實力派演員，也將化身令彼此怦然心動的情侶，展現最真實的成人戀愛。

▼鄭敬淏飾演YCB新聞局王牌主播「羅以俊」，創下YCB史上最年輕主播紀錄、一路順風順水的他，卻因早發性更年期症候群迎來人生最大危機。他在直播時情緒失控、無法調節體溫，最終甚至收到被撤下主播台的通知。之後，他半推半就接下收視率倒數第一的時事節目，並遇見看起來毫無教養氣質可言的節目作家徐海倫。



▼全余贇飾演追逐煽情題材與收視率的「B級感性」編劇「徐海倫」，她是在各大電視台新聞局打滾超過10年的老鳥，只要能提升收視率，即使是八卦性新聞也毫不避諱，因此被稱為「B級感性作家」。但她其實非常講義氣，始終肩負照顧後輩的責任感。然而，原本就已經夠混亂的日常，卻因突然出現的「菁英主播」羅以俊而變得更加雞飛狗跳。



兩位演員將演繹一段即使比起悸動，更先擔心健康與身體狀況，卻仍因重新甦醒的戀愛細胞而深深著迷的成人戀愛故事。

另一方面，崔代勳與姜末今則將飾演曾離過婚的「離婚人士CP」，進一步提升40代戀愛的真實感。

▼崔代勳飾演YCB新聞局採訪記者「池韓秀」，雖然夢想成為像摯友羅以俊那樣的主播，但因致命發音問題屢屢受挫。曾因太忠於愛情與感情而導致第一次婚姻失敗，內心留下被拋棄的傷痕，但依舊懷抱浪漫情懷。



▼姜末今則飾演與徐海倫一樣講義氣、被她視如親姐姐的電視編劇「許美恩」。她擁有與眾不同的喜好，比起花美男，更偏愛像僕人「石頭」或粗獷型的男人。



原本生活平淡無波的池韓秀，在遇見完全符合自己理想型「石頭男」形象的許美恩後，展開另一段令人心動的戀情，而兩人都有離婚經歷這個共同點，也讓他們迅速拉近距離。

製作組表示：「目前已開始首次劇本排練，即將正式投入拍攝。鄭敬淏與全余贇、崔代勳與姜末今這兼具票房與演技的組合，預計將把成人戀愛的濃烈魅力烹調到超乎期待的程度。明年上半年，我們將帶來一部不同於青春愛情劇、令人無法抗拒的浪漫喜劇。」

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《不惑羅曼史》由曾打造《代理公司》成功熱潮、精準掌握觀眾需求的李昌民導演執導，並由擅長描寫寫實成人戀愛、兼具笑點與共鳴的新銳編劇李蕊合作打造。該劇將於2027年上半年在ENA播出，並透過Genie TV公開。

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