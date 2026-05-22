「注射姨母」再開砲！對話截圖驚見全炫茂，冷笑反問：你叫我刪我就刪嗎？

因涉嫌非法醫療行為而鬧得沸沸揚揚的「注射姨母」A某，近日再度出手，公開一段意味深長的訊息對話，疑似暗指還有更多演藝圈內幕沒說完。 她更嗆聲：「你叫我刪訊息，我會乖乖照做嗎？」

A某20日在個人社群平台上發佈一篇長文，以及多張短訊對話截圖。 她先前已被爆料，疑似在沒有本土醫師執照的情況下向多位藝人如朴娜勑、SHINee Key等人提供非法醫療服務，包括施打點滴、開立抗憂鬱藥物等。 目前她正因違反醫療法、藥事法及毒品管理相關法條接受警方調查。

A某在文中感嘆：「信任有時能救人，但隨便給出去的信任，最後只會換來傷痛與責任。 那些輕易放過的選擇、覺得理所當然的關係，所有行動終究會有結果。」最後更留下一句耐人尋味的話：「現在讓時間告訴大家，你們是怎麼利用我、我又是為什麼被利用了。」



最讓外界關注的是，她同時公開的對話截圖中，清楚出現「炫茂」兩個字。 A某直接嗆聲：「你事情爆發後就要我把KakaoTalk對話全部刪掉，你覺得我真的會刪嗎？」此話一出，等於暗示手上還有更多未曝光的內容，隨時可能再爆新料。



全炫茂過去也曾被拍到在車內打點滴的照片，當時引發類似爭議。 但他的經紀公司隨即澄清，那是2016年1月14日與26日的正規醫院治療紀錄，堅決否認接受過任何非法醫療行為。 而另一位捲入風波的朴娜勑，已於本月13日前往首爾江南警察局接受調查。

目前「注射姨母」A某自今年1月底被限制出境後，已於3月接受過一次警方問訊。 當時她就曾留下一句：「接下來輪到你們了，尤其是某個男人。」如今看來，這場娛樂圈醫療風暴恐怕還沒那麼快落幕。

*相關內容：韓警立案偵辦全炫茂點滴案！經紀公司急曬病歷滅火：合法的醫療行為

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞