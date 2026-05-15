只剩2集了！《21世紀大君夫人》人氣與爭議齊飛 ，韓網冷回：除了收視率還剩什麼？ ——爆紅劇的「亮點與痛點」

由IU（李知恩）與邊佑錫主演的MBC金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步更新），話題與爭議一路飆狂，如今距離大結局只剩下最後2集。 雖然這部劇繳出堪稱「歷代級」的收視率與全球成績，但兩位主角的演技卻挨了不少冷箭，外界分析認為，這將為他們接下來的演藝之路留下不小的課題。

收視、話題、全球熱度「三冠王」，票房就是王道

先來看數字，這部戲的成績真的猛到不行。 《21世紀大君夫人》首播就直接打趴同時段的競爭對手《神與律師事務所》，穩坐冠軍寶座，播到第4集收視率更飆破10%。 之後即使碰上林知衍主演的強敵《我的王室死對頭》，收視依舊不降反升，第10集還衝出自身最高的13%，實力相當驚人。

話題性更是「制霸」等級。 開播前就空降話題榜冠軍，開播後更連續5週蟬聯第一。 主角IU和邊佑錫也不意外地輪流霸佔演員話題榜第1、2名，完全是「病毒式擴散」的現象級熱潮。



至於海外反應，那更是火到沒話說。 上線後立刻空降Disney+韓國系列收視冠軍，粉絲自製的相關Shorts短影片超過15萬支，累計觀看次數突破20億！播出後，邊佑錫和IU的個人IG追蹤數也分別暴增200萬與42萬以上，人氣用噴射機來形容都不誇張。

熱潮背後的逆風：演技爭議越燒越大

不過數字漂亮並不代表所有人買單。 雖然收視火爆，但對作品的評價卻是正反兩極，尤其是在挑剔的韓國觀眾眼裡，有人覺得「立憲君主制」這個設定跟韓國現實氛圍實在太難連結，更有人每集都在罵劇情缺乏說服力、敘事不夠流暢。 而最讓粉絲捏把冷汗的，還是主角們的演技爭議。 IU上一部戲《苦盡柑來遇見你》才因演技大獲好評，沒想到這次卻被點名「跟角色不熟」、「情緒表現太過重複」，讓人看了有些出戲。



邊佑錫狀況也差不多。 自從《背著善宰跑》爆紅成為新一代大勢男神後，大家對他這部回歸作期待值直接拉到最滿。 但部份觀眾認為，無論是發聲、表情還是情感線的表達，都有不少進步空間。 甚至有人擔心，這會不會影響到他下一部作品《我獨自升級》的表現。



「信任度下滑」與「全球擴張」的兩難

這部戲對兩位主角來說，很可能會是一次「褒貶參半」的轉捩點。 在韓國國內不少人認為「明星光環跟話題性是一回事，但演技完成度真的沒達到期待」，也有人批評他們忙著經營形象，反而忽略了演員本業的紮實度。



不過換個角度來看，在全球市場上兩人這次確實證明了他們的「票房號召力」沒摻假。 不管大家喜不喜歡這部戲，IU和邊佑錫的海內外粉絲規模與內容影響力，都因此再往上躍升了一個檔次。最終，《21世紀大君夫人》留給兩人的，既是「大賣」的甜美果實，也是一份必須在下一部作品中「證明自己」的演技考卷。 就看他們怎麼接招了。



MBC 金土連續劇《21世紀大君夫人》將於本週大結局，海外觀眾可在Disney+同步追看。

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