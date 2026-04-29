李宰旭×辛叡恩的醫療戀愛劇來了！《死守醫生》6月開播，展開命運般的救贖之戀

ENA 全新月火劇《死守醫生》近日公開了演員的台詞排練照，由李宰旭（李宰煜）、辛叡恩、洪民基、李秀敬、金昀佑等人出演。

《死守醫生》改編自網漫，講述被派遣到偏遠島嶼「偏東島」的公衛醫師，以及一名充滿秘密的護士，在拯救他人的過程中學會愛與成長的故事。



劇組近期進行了劇本排練。李宰旭飾演被派往「偏東島」的公衛醫師「都智義」，因為有海洋創傷而排斥島嶼，卻在過程中逐漸產生變化。他細膩呈現角色的情感層次，來回於多樣面貌之間，從充滿戒備、內心孤立的狀態，到遇見「陸夏莉」後的成長與改變，都詮釋得相當有說服力。



辛叡恩則飾演來自大學醫院的護士「陸夏莉」。她是個無法忽視需要幫助之人的角色，帶著他人不知的秘密回到偏東島。她立體展現出夏莉複雜多變的情緒，在與略顯不安的智義產生交集後，面對人生兩難的處境，帶來極具感染力的演出。



此外，洪民基飾演菁英公衛醫師「玄治延」，李秀敬飾演偏東島在地護士「嚴正宣」，金昀佑則飾演韓醫科公衛醫師「龍主天」。

製作團隊表示：「《死守醫生》講述在孤立島嶼相遇的人們，透過彼此療癒傷痛，並成長為真正的醫療人員與完整個體的故事。」並希望觀眾給予高度關注與支持，「將以青春演員之間溫暖的友情與愛情化學反應，帶來輕鬆又療癒的感動。」

另一方面，《死守醫生》將於6月1日晚間10點在ENA首播，韓網也可透過KT Genie TV與Disney+收看。

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