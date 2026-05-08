WOODZ德国场把粉丝当韭菜割！无薪徵人还敢挑：会德文、有经验

歌手WOODZ（曹承衍）最近正在跑世界巡演「Archive.1」，但却爆出要徵「没钱领的义工」来帮忙德国场的演唱会，消息一出立刻引发粉丝和网友的怒火。

事情是这样的，最近在某个网路讨论区上，出现一篇自称是WOODZ演唱会工作人员朋友的人发的徵人贴文，内容是在招募3月起跑的世巡德国场的工作人员。 贴文里写到：「工作当天会以服务人员的身分上班，负责维持观众秩序，然后可能会分配到支援摊位、工作人员或整理餐点等工作。」最让大家傻眼的是条件直接写明：「无薪，有供餐，可以看演出。」而应徵条件则包括「会韩文或德文」、「有K-pop演唱会工作经验加分」、「了解周边跟演出相关知识」。



发文者还补充说：「因为德国有WOODZ的演出，我是代替负责的朋友贴这篇文。」后来争议越滚越大，他也在底下留言缓颊说：「看起来好像是用看演出的机会来换取无薪帮忙，对喜欢WOODZ的粉丝来说可能是个好机会，所以我才贴出来的，有兴趣的人再来应徵就好。」

这篇贴文在各大社群平台跟讨论区被疯狂转发，网友几乎一面倒开轰，不少人质疑这种「无薪利用粉丝热情」的做法实在太夸张，也有人猜可能是主办或承办方的问题。 更有不少网友抨击：「是在找冤大头吗？ WOODZ啊，你又不是BTS，拜托差不多一点，就算BTS这样徵免费义工也是会被骂的」、「是办什么大比赛吗？ 还要找人来当志工」、「当他的粉丝也很倒楣」、「跑到德国去，大部份应该都是认真读书的学生吧？ 要会德文、还要K-pop演出经验优先，呵呵，这种人有什么好可惜非得看WOODZ，还要浪费一整天？」等。



对此，WOODZ的所属公司EDAM娱乐，但暂时还没有得到任何回应。

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