國際人氣男團&TEAM亞洲巡演6/20登台，CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE’售票資訊一次看！

&TEAM 日前官方終於宣布展開亞洲巡演《2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE’》，5 月將從日本愛知縣出發，經東京、曼谷、福岡、首爾、雅加達，並確定於 6 月 20 日登入台北南港展覽館，並在之後繼續前往兵庫縣、香港，與各地歌迷相見。巡演總共插旗 9 座城市，舉辦 14 場演出，預計吸引眾多粉絲參加，展現世界級超高人氣！

今年 2 月 &TEAM 在東京花園劇院舉行見面會「2025 &TEAM FANMEETING ‘&❤’」，副隊長 FUMA 也於台上驚喜宣布將展開他們的首次亞洲巡演。如今 &TEAM 確定來台，並唱進台北南港展覽館舉辦專場，相信許多 LUNÉ（粉絲名）都熱切期待。

&TEAM 是由 HYBE MUSIC GROUP APAC 廠牌 YX LABELS 透過選秀節目《&AUDITION - The Howling -》推出的國際性九人團體，由成員 EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI 組成，並於 2022 年 12 月 7 日以首張迷你專輯《First Howling : ME》出道，在日韓兩地都相當活躍地進行活動當中。憑藉著出色的實力和多國籍成員的優勢，讓他們出道第三年就成功斬獲全球各地粉絲喜愛。



2024 年，&TEAM 以四季為主題， 陸續發布了單曲〈五月雨 (Samidare)〉、〈青嵐 (Aoarashi)〉、〈十五夜 (Jyuugoya)〉，並收錄於代表冬天的最終章《雪明かり (Yukiakari)》，同年12月發布專輯後，不僅榮登各大排行榜冠軍，銷量更是超過 68 萬張，打破自身保持的紀錄，獲得日本唱片協會「雙白金」認證外，更首次榮獲第 39 屆日本金唱片大賞「最佳五張專輯」獎，無疑是一項重要且具象徵性的里程碑。

今年 4 月 23 日，&TEAM 將發行第三張實體單曲〈Go in Blind (月狼)〉為 2025 開啟全新篇章，作品將展現他們如同狼群般團結，無懼挑戰，正面迎擊這個世界，並開創屬於自己的歸屬。作為演唱會前的預熱，將展示 &TEAM 不斷成長的才華與舞台魅力，證明他們作為代表日本的全球性團體，令人拭目以待。

《2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’ in TAIPEI》將於 4 月 28 日在 KKTIX 售票系統進行 Weverse 會員優先購， 5 月 2 日全面啟售。LUNÉ 們務必記下搶票時間，並持續關注主辦單位 KKLIVE 粉專掌握更多最新消息，期待於 6 月 20 日在南港展覽館與 &TEAM 共度難忘的一晚。



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【 活 動 資 訊 】

☽ 演出日期：2025.06.20 (五) 20:00

☽ 演出地點：台北南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號4樓）

☽ 啟售時間：2025.05.02 (五) 15:00

☽ 票 價：VIP區(站席) $6,200 / A區(站席) $5,300 / B區(座席) $3,900 / C區(座席) $2,900

☽ 購票福利：VIP $6,200 | VIP通行證、 Sound Check Party、獨家小卡套組（共9張）

☽ 購票連結：bit.ly/2025andTEAM

*所有 KKTIX 會員限購 6 張（含 Weverse LUNÉ MEMBERSHIP(GL) 會員優先購）

*站席按序號整隊入場，整隊時間依照 KKLIVE 官方 IG、FB 公告為主

☽ LUNÉ MEMBERSHIP 預售：

⊹ 購票資格：報名截止前需為有效的 LUNÉ MEMBERSHIP(GL) 持有者。

⊹ LUNÉ MEMBERSHIP 購票登記：自 2025.4.18（五）15:00 – 2025.4.21（一）15:00 止，於 Weverse 網站完成 LUNÉ MEMBERSHIP (GL) 購票意願登記。

⊹ 詳情請參閱 &TEAM 的 Weverse 官方網站。

⊹ LUNÉ MEMBERSHIP 預售期間：自 2025.4.28（一）15:00 – 21:00 止 ，每一會員限購 4 張。



☽ 主辦單位：KKLIVE

☽ 藝人經紀：YX LABELS、HYBE JAPAN

☽ 購票平台：KKTIX

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