驚喜！湯唯47歲宣佈懷二胎，結婚12年再迎新生：大大的意外

47歲的湯唯懷孕了！ 這對她與韓國導演老公金泰勇來說，真的是個天大的驚喜。 距離生下大女兒Summer已經過了整整10年，如今又傳出好消息，讓粉絲又驚又喜。

湯唯29日直接在個人社群平台上開心宣佈：「是的，大大的意外，當然很開心，家裡要多匹小馬駒了，都很期待。 非常感謝大家的關心！」她口中說的「小馬駒」，應該就是指今年（馬年）即將報到的二寶啦。 湯唯還PO出一張疑似一家三口的手、共同拿著小馬玩具的照片，背景是滑梯，畫面超溫馨。



其實湯唯的懷孕傳聞早就開始發酵。 今年3月，她被拍到在北京跟老公金泰勇逛街，當時就有人覺得她衣著寬鬆、身形有點不一樣。 最近她出席上海一場時尚品牌活動時，肚子更是明顯凸出，連同場藝人都忍不住在旁邊貼心護著她，讓懷孕消息不脛而走。



湯唯與金泰勇因為合作電影《晚秋》結緣，2014年7月結婚，2016年生下女兒Summer。 兩人雖然是演藝圈知名的國際夫妻，但婚後三不五時就被傳分居、不合、甚至離婚。 就在2022年，還爆出他們已經分居超過半年，婚變謠言滿天飛。不過湯唯在2024年上YouTube節目訪談時，難得正面回應：「金泰勇導演是我父母之外最珍貴的人。」直接把婚變傳聞打臉。 同年10月，結婚10週年之際，她也po出夫妻合照甜喊：「10年牽手，謝謝電影也謝謝人生。」感情依舊甜蜜蜜。

婚後湯唯的戲約也沒停過，她的下一部作品確定是與《分手的決心》導演朴贊郁再度合作，拍攝西部驚悚片《拉特伯格強盜》（《The Brigands of Rattlecreek》）。 劇情描述一群搶匪趁著暴風雨洗劫小鎮，而警長與醫生聯手展開復仇。

網友看到湯唯懷孕消息也紛紛送上祝福：「韓國年齡算48歲了，真的超強！」、「太驚喜了，恭喜！」、「祝平安順產」、「這對夫妻真的低調又恩愛，好喜歡他們」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞