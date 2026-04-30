惊喜！汤唯47岁宣布怀二胎，结婚12年再迎新生：大大的意外

47岁的汤唯怀孕了！ 这对她与韩国导演老公金泰勇来说，真的是个天大的惊喜。 距离生下大女儿Summer已经过了整整10年，如今又传出好消息，让粉丝又惊又喜。

汤唯29日直接在个人社群平台上开心宣布：「是的，大大的意外，当然很开心，家里要多匹小马驹了，都很期待。 非常感谢大家的关心！」她口中说的「小马驹」，应该就是指今年（马年）即将报到的二宝啦。 汤唯还PO出一张疑似一家三口的手、共同拿著小马玩具的照片，背景是滑梯，画面超温馨。



其实汤唯的怀孕传闻早就开始发酵。 今年3月，她被拍到在北京跟老公金泰勇逛街，当时就有人觉得她衣著宽松、身形有点不一样。 最近她出席上海一场时尚品牌活动时，肚子更是明显凸出，连同场艺人都忍不住在旁边贴心护著她，让怀孕消息不胫而走。



汤唯与金泰勇因为合作电影《晚秋》结缘，2014年7月结婚，2016年生下女儿Summer。 两人虽然是演艺圈知名的国际夫妻，但婚后三不五时就被传分居、不合、甚至离婚。 就在2022年，还爆出他们已经分居超过半年，婚变谣言满天飞。不过汤唯在2024年上YouTube节目访谈时，难得正面回应：「金泰勇导演是我父母之外最珍贵的人。」直接把婚变传闻打脸。 同年10月，结婚10周年之际，她也po出夫妻合照甜喊：「10年牵手，谢谢电影也谢谢人生。」感情依旧甜蜜蜜。

婚后汤唯的戏约也没停过，她的下一部作品确定是与《分手的决心》导演朴赞郁再度合作，拍摄西部惊悚片《拉特伯格强盗》（《The Brigands of Rattlecreek》）。 剧情描述一群抢匪趁著暴风雨洗劫小镇，而警长与医生联手展开复仇。

网友看到汤唯怀孕消息也纷纷送上祝福：「韩国年龄算48岁了，真的超强！」、「太惊喜了，恭喜！」、「祝平安顺产」、「这对夫妻真的低调又恩爱，好喜欢他们」等。

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