《Wonderland》超夢幻陣容「湯唯&孔劉」同框劇照！湯唯稱讚與孔劉毫無語言障礙，溝通拍攝很順利愉快～

猜猜他們用哪個語言溝通？中文、韓文、英文、其他～

人氣演員孔劉特別出演了話題電影《Wonderland》（仙境），在其中變身為 AI 人工智慧。

《Wonderland》以透過人工智慧復活死者的視訊通話服務「Wonderland」為題材，講述了與所愛之人再次相遇的故事。主演有湯唯、秀智、朴寶劍、鄭裕美、崔宇植等實力派亮相，獲得了相當大的關注度。

▼預告：



官方率先公開了湯唯與孔劉同框的宣傳照，戲裡孔劉飾演「成俊」一角，也是他首次與湯唯合作。 成俊是人工智慧，在一邊觀察著白莉（湯唯 飾）的情緒變化，一邊繼續與規劃者溝通，白莉是一位在「Wonderland」服務中擔任考古學家的人工智慧。



金泰勇導演因與孔劉的會面而受到啟發，創作了成俊這個角色，他表示：「作為一個扮演AI管理角色、有時又像是朋友一樣，沒見過像孔劉這樣冷靜和溫暖並存的演員。」



一起工作的湯唯說：「感謝孔劉的英語能力，我沒有感到任何語言障礙。 拍攝時真的很開心，就像是兄弟相處一般。」表達了與對方互動親切自然的感受，這對同齡演員之間的化學反應也讓大家更加期待。



電影《Wonderland》預計在6月5日上映。



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