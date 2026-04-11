《親愛的，不要跨過那條江》姜溪烈奶奶辭世！享嵩壽 101 歲，一生守候76載終與老伴團聚

還記得那部讓全亞洲淚崩的紀錄片嗎？ 曾震撼無數觀眾心靈的韓影《親愛的，不要跨過那條江》主人公——姜溪烈奶奶，於昨（10日）傳出離世消息，享嵩壽 101 歲。

執導該片的陳模瑛導演於 10 日在個人社群平台發布了姜溪烈奶奶的訃告。 他寫道：「電影主人公姜溪烈奶奶已於今天下午離開了。 2012 年第一次見面時，她還像少女一般，而這位少女在百歲之際跨過了那條江，回到了趙炳萬爺爺爺爺的身邊。 奶奶，請一路好走。」



2014 年上映的紀錄片《親愛的，不要跨過那條江》，平實紀錄了當時 89 歲的姜溪烈奶奶與 98 歲趙炳萬爺爺的日常。 這對相守 76 年的老夫妻，在鏡頭前嬉戲、潑水、穿著情侶韓服牽手散步，每一天都像熱戀般甜蜜，展現了愛情最純粹的模樣。



2013 年 12 月趙先生過世後，電影《親愛的，不要跨過那條江》於2014 年上映。 該片當年以獨立電影之姿，奇蹟般席捲全韓 480 萬觀影人次，至今仍是南韓獨立電影票房紀錄保持者。

電影中，姜溪烈奶奶為趙爺爺燒去四季衣物，在大雪紛飛的冬天送他上山，反復念叨：「如果能一起走的話該有多好。 我們都要忍住思念，你先在那邊等我......」成為影史最催淚的告別經典。



姜溪烈奶奶生於 1925 年，14歲那年（1938年）便嫁給了長她 6 歲的趙炳萬。 奶奶曾在採訪中透露，丈夫一生都對她使用敬語，疼愛有加; 即便當時爺爺已離開6年，奶奶仍忍不住哽咽：「晚上睡覺時想到他，眼淚還是會打濕被子與枕頭。」



姜溪烈奶奶的靈堂設於原州醫療院殯儀館，出殯儀式將於 12 日舉行，奶奶將長眠於橫城郡晴日面的祖墳，與先一步離去的爺爺團聚。

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