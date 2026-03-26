aespa Karina自曝「被鬼壓床」！早上驚傳男聲狂喊本名，嚇傻：叫了8次

韓國人氣女團aespa成員Karina近日在官方YouTube頻道公開的影片中，首次透露自己經歷了「被鬼壓床」的詭異經驗，讓粉絲聽了都忍不住捏把冷汗。

在日前上架的《Audiz的尋找之旅》影片中，Karina與成員Giselle一起逛書店、閒聊日常。兩人短暫經過練習室時，Karina突然聊起最近發生的神奇經歷。 她說：「我好像第一次被鬼壓床，早上聽到一個男人的聲音叫我『知珉（Karina本名）啊』，我回了『嗯？』之後就醒來了，但旁邊根本沒人。」Karina接著補充：「重點是那個聲音真的就在我耳邊，大概叫了8次左右。」不過她表示當下其實沒有覺得害怕，反而很納悶：「明明就有人在啊，怎麼會沒有？」一旁的Giselle聽完後幽默接話：「這應該就是被鬼壓床沒錯吧？ 我可是鬼壓床專家喔！」開玩笑緩和氣氛。



兩人後來到了書店，邊逛邊聊近況。Giselle拿起繪本翻看時，Karina突然自爆：「我最近在學畫畫耶！」讓Giselle驚訝直呼都不知道這件事。 Karina笑著說：「因為我沒說啊，現在正在畫立方體和球體。」她還大方公開自己畫的作品，Giselle看了大讚：「畫得不錯耶，你也可以出繪本了啦！」

接著Karina又透露自己的另一個小興趣，她看到咖啡筆記本時，忍不住說：「我去米蘭的時候買了一本葡萄酒筆記本，是用來記錄喝酒心得的，但到現在一個字都還沒寫。」誠實反應笑翻全場。 Giselle則開玩笑虧她：「我本來以為你是個滿感性的人，但今天逛下來發現好像真的不是耶。」



影片尾聲，兩人開始討論下一次的拍攝地點，Giselle許願：「如果可以的話，我想去『尋找夏威夷』，這是我們長久以來的夢想。」Karina也附和：「對啊，每次放假都說要去夏威夷，結果Winter自己一個人先跑去了。」兩人最後計劃要去墨湖港或束草旅行，也讓粉絲開始期待下一集的內容。





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