《來自星星的你》OST演唱者LYn：質疑自己是否有當媽媽的資格！池錫辰安慰：我家也經歷過

韓國OST女王LYn爆料辛酸事，聽得民眾們也難過不已。

韓劇粉們一定聽過熱門劇《來自星星的你》的OST《My My Destiny》吧，這首歌的演唱者就是LYn。 前段時間播出的《戀慕》的OST《我知道》也出自她「口」，與白智英、Gummy等人並稱為韓劇OST女王。 日前她做客了電視節目《辣炒年糕店的那個哥哥》，公開了自己的故事，聽得不少觀眾們十分心疼。

2014年，LYn就和組合M.C The Max的主唱異秀（ISU）結婚了，婚後兩人很努力地想要生寶寶，但事與願違一直沒懷孕。 LYn表示：「這是我第一次說這件事，為了懷孕我們真的做出了各種努力，但是很難懷上，也很積極地去醫院治療，每次都失敗。 做過好多次試管嬰兒，甚至還有過宮外孕，因為需要醫學幫助，所以一直都很小心。 突然有一天我就在想自己是不是沒有當媽媽的資格。 人們都說年紀大了，也要承擔起責任，可能是我一直都不成熟，一直需要別人來照顧我，所以懷孕才這麼艱難吧。 好想哭啊，因為經歷了很多，所以會覺得現在還不到我可以當媽媽的時候。」 池錫辰聽完之後，安慰道：「我家也是，一直懷不上，後來突然就有了，就像禮物一樣從天而降。」



首次公開私事的LYn這一次得到了無數觀眾的同情和鼓勵，節目播出後有不少觀眾在網路上留言為她打氣。

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