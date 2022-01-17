老韓劇粉一定聽過的歌聲！經典OST女王Lyn必聽四首歌，韓劇《擁月、星你、太陽、藍海》她都唱過

經典熱門韓劇《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《太陽的後裔》、《藍色海洋的傳說》都有她的痕跡（Lyn），你最愛的是哪一首歌呢～？

近期歌手 Lyn 出演《Killing Voice》一次獻唱多首他的最愛曲，動人的歌聲勾起許多韓劇粉的回憶，40歲的她仍然保有相當優質的音嗓，也讓網友相當享受在她的曲子之中。



▼《Killing Voice》經典好聲音，第一首就是《來自星星的你》的〈My Destiny〉，其他則是她出道多年選取的愛歌～，而快轉到 19:11 的最後一首，是《擁抱太陽的月亮》的〈Back In Time〉：



當然，對於老韓劇粉來說，以下四首歌就算沒追過劇也一定對曲子感到很熟悉，小編整理起來讓大家一次回味。

▼2012年：MBC《擁抱太陽的月亮》OST〈Back In Time〉（時間倒流），這首歌不管聽幾次都會起雞皮疙瘩＋忍不住流淚啊～。TAT



▼2013年：SBS《來自星星的你》OST〈My Destiny〉（我的命運），紅片全亞洲就不用我多說啦～！



▼2016年：KBS《太陽的後裔》OST〈With You〉（和你在一起），整張原聲帶專輯都是好聲音，Lyn當然也在其中。



▼2016年：SBS《藍色海洋的傳說》OST〈Love Story〉（愛的故事），作為本劇的第一首公開曲，豐富了兩位主角的感情世界觀，副歌尤其令觀眾心情澎湃。



此外，Lyn最近一次獻聲電視劇，則是2020年 tvN《九尾狐傳》的〈月兒戀曲〉



最後，放上一首小編想推薦的甜甜歌曲！！！這首歌真的好加分～。

就是她和 HanHae（鄭韓海）在2018年：KBS《你也是人類嗎》合唱的 OST〈LOVE〉。



祝大家週一都能順利渡過～！加油！！！

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