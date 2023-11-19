(G)I-DLE薇娟告別主持近3年、1000多天的《M COUNTDOWN》：「是非常珍貴的時間」

(G)I-DLE薇娟16日最後一次主持音放《M COUNTDOWN》，除了節目上，她也在IG再寫下長文告別。

16日的節目，薇娟帶來特別舞台，演唱自己為主演的網路劇《Replay》獻唱的OST〈How To Love〉。尾聲在宣布一位得主之後，便是薇娟的告別時間。節目為薇娟準備了驚喜，不止花束還有應援手幅。身邊同事歌手們紛紛舉起手幅，薇娟見到忍不住紅眼眶驚呼：「什麼啊？」接著講述自己對《M COUNTDOWN》的感謝。



薇娟在IG上傳了多張從《M COUNTDOWN》「畢業」的禮物，她寫下頗長的文：

「每週四都能笑著見面的M COUNTDOWN，託你的福，忘記了一週地疲憊，總是能重新開始，對我來說是非常珍貴的時間。」

「無論是身為歌手還是薇娟這個人，能親自介紹帥氣藝人們的舞臺，能近距離看到和感受，真的很感謝、很榮幸、很幸福。3年前，把主持人位置交給不足的我，多虧了不吝惜給予的鼓勵和勇氣，讓我從第一步開始就不畏懼，愉快且幸福的度過了。」

「多虧大家每天誇獎我漂亮的那些話，讓我罹患公主病晚期的主謀M COUNTDOWN、企劃、導播等工作人員們和製作組們！還有無論熱還是冷，每週都拿著應援棒來為我們加油的Neverland，每週都來看我們的CUBE家族，每週都讓我遇見全新自己的化妝師們姐姐們，也感謝一直以來陪伴我的MCD搭檔們，還有閃亮的藝人們，謝謝你們，以後也會一直愛著你們的。一開始就有種茫然的信任，相信以後星期四毫無疑問都會很幸福，再次確認了每一刻都是！得到的愛也會報答大家的，請多多關注以後的薇娟。World No.1 K-POP Chart Show M COUNTDOWN再見，謝謝。」



薇娟還特別把工作人員的合影單獨放了IG一格版面呢！感性的說《M COUNTDOWN》是她另一個家庭。



薇娟從2021年2月18日主持至2023年1116日，累計近3年、1000多天，之中換過了三次搭檔，南潤壽、MONSTA X周憲與

ZEROBASEONE（ZB1）成韓彬，是所有音放裡相當罕見的「長壽MC」。她總掛著親切微笑主持節目，後臺也親力親為和來打歌的同事歌手們拍攝Challenge，離開節目讓許多觀眾、粉絲不捨。

*同場加映：《M COUNTDOWN》以為釀出送事故的BTOB & 真的發生放送事故的TEMPEST‎



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