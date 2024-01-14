穿越了？《M COUNTDOWN》出演名單竟同時出現這些人！網友：笑著笑著就哭了

2023年11月音放《M COUNTDOWN》曾發生一件神奇的事，你們先看看這份名單：

導演：申有善、金恩美

出演：薇娟、成韓彬、Nichkhun、李俊昊、黃燦盛、趙權、鄭珍雲、姜敏赫、李準、G.O、瑜鹵允浩、朴……



回顧當時11月K-POP回歸陣容再比對，名單裡似乎除了主持人(G)I-DLE薇娟、ZEROBASEONE成韓彬，其他都彷彿時空穿越，二代團2PM、2AM、CNBLUE、MBLAQ與東方神起同時回歸？而且只寫上部分成員，難道是合作舞台嗎？



原來，這是《M COUNTDOWN》誤植的名單，有網友看到這份名單轉發到X（Twitter）寫下「笑著笑著就哭了」，也許是因為二代團是多少K-POP迷的回憶？此貼文獲8000多次轉發，轉發的網友裡有人覺得很荒唐、笑看《M COUNTDOWN》的糗事，也有人覺得根本是2008、2010時的陣容，不禁回憶起來啊！



近日2AM做客《趙賢雅的星期四之夜》（趙賢雅的週四晚），第一次聽到此事都直覺「不是2013嗎？」，還瘋狂丟出「古早綜藝」說：「《Star King》（2007~2016）陣容嗎？」「不是《明星金鐘》（2004~2010）嗎？」「也有可能是《世改Q》（改變世界的Quiz）。」掀起滿滿回憶啊！



不過，近年二代團確實紛紛睽違多年全體回歸，有2AM、2PM、少女時代、KARA……去年也有SHINee、U-KISS、TEEN TOP、INFINITE接力回歸的特別景況，當時也有網友嘆道：「難道現在是2013年？」



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