醜聞延燒！朴娜勑親上火線解釋：前男友是正式職員+會計！再遭前經濟人打臉：他只讀了一個月就退學了

41歲搞笑女藝人朴娜勑近日因前職員連串爆料深陷爭議，如今戰火更延燒到她的「前男友」身上，雙方說法激烈對立，讓這齣開年大戲持續延燒。

朴娜勑近期遭前經紀人A某、B某連番指控，內容包括職場霸凌、欺壓員工，甚至涉嫌與無照「注射姨母」進行非法醫療行為，使她形象重挫。 而爭議核心之一，正是她對「前男友」的聘用與金流往來。

前職員們此前爆料，指朴娜勑將前男友虛報為公司職員，並在去年1月至11月期間支付共4400萬韓元（約合95萬新台幣） 的薪資，更以「保證金」名義將3億韓元（約合645萬新台幣）的公司匯資金給對方，涉嫌侵佔。 此外，他們質疑，未實際上班的前男友及朴娜勑母親竟享有四大保險，而正常職員卻被拒絕投保。



面對質疑，朴娜勑14日接受《日間體育》專訪時親自說明。 她首先強調：「前男友是職員，母親則是1人企劃公司『N Park』的代表。」朴娜勑解釋，公司雖有會計部門，但該部門僅負責稅務，不熟悉帳目整理或節目出演合約等實務，因此委託具有經營學背景、學過會計的前男友處理。 「公司初期，他曾與A某一起處理合約、尋找辦公室，甚至比我更深入公司業務。 我大部份的相關合約也都是由他審查。」

朴娜勑進一步說明支付薪資的背景：「我在前公司JDB娛樂時，從未看過合約，甚至不知道有節目合約書。 因此我曾請前男友幫忙處理約一個月，但他表示因另有工作無法長期協助。 我於是問他，如果支付月薪，是否能正式接手？ 之後便支付薪資，請他負責帳目整理等業務，他也參與了員工聚餐。」



至於外界質疑的「公司替前男友支付全租房押金」一事，朴娜萊則解釋，前男友以員工身分提出，公司可否提供員工全租資金貸款，她也特別向會計團隊確認是否合法。 她強調，自己過去曾因稅務問題被放大檢視，因此對這類事情格外謹慎，「確認公司可以提供給員工後，也完成了擔保設定，利息都有正常繳納，程序完全合法」。然而，同日前經理人A某再度反擊，對朴娜勑的說法提出質疑。 「據我所知，（她的）前男友並非經營學系畢業，而是只讀了一個學期就早早退學。」

雙方各執一詞，立場尖銳對立，這場醜聞風暴預計將持續延燒，成為韓國演藝圈新年伊始的話題焦點。

