丑闻延烧！朴娜勑亲上火线解释：前男友是正式职员+会计！再遭前经济人打脸：他只读了一个月就退学了

41岁搞笑女艺人朴娜勑近日因前职员连串爆料深陷争议，如今战火更延烧到她的「前男友」身上，双方说法激烈对立，让这出开年大戏持续延烧。

朴娜勑近期遭前经纪人A某、B某连番指控，内容包括职场霸凌、欺压员工，甚至涉嫌与无照「注射姨母」进行非法医疗行为，使她形象重挫。 而争议核心之一，正是她对「前男友」的聘用与金流往来。

前职员们此前爆料，指朴娜勑将前男友虚报为公司职员，并在去年1月至11月期间支付共4400万韩元（约合95万新台币） 的薪资，更以「保证金」名义将3亿韩元（约合645万新台币）的公司汇资金给对方，涉嫌侵占。 此外，他们质疑，未实际上班的前男友及朴娜勑母亲竟享有四大保险，而正常职员却被拒绝投保。



面对质疑，朴娜勑14日接受《日间体育》专访时亲自说明。 她首先强调：「前男友是职员，母亲则是1人企划公司『N Park』的代表。」朴娜勑解释，公司虽有会计部门，但该部门仅负责税务，不熟悉帐目整理或节目出演合约等实务，因此委托具有经营学背景、学过会计的前男友处理。 「公司初期，他曾与A某一起处理合约、寻找办公室，甚至比我更深入公司业务。 我大部份的相关合约也都是由他审查。」

朴娜勑进一步说明支付薪资的背景：「我在前公司JDB娱乐时，从未看过合约，甚至不知道有节目合约书。 因此我曾请前男友帮忙处理约一个月，但他表示因另有工作无法长期协助。 我於是问他，如果支付月薪，是否能正式接手？ 之后便支付薪资，请他负责帐目整理等业务，他也参与了员工聚餐。」



至於外界质疑的「公司替前男友支付全租房押金」一事，朴娜莱则解释，前男友以员工身分提出，公司可否提供员工全租资金贷款，她也特别向会计团队确认是否合法。 她强调，自己过去曾因税务问题被放大检视，因此对这类事情格外谨慎，「确认公司可以提供给员工后，也完成了担保设定，利息都有正常缴纳，程序完全合法」。然而，同日前经理人A某再度反击，对朴娜勑的说法提出质疑。 「据我所知，（她的）前男友并非经营学系毕业，而是只读了一个学期就早早退学。」

双方各执一词，立场尖锐对立，这场丑闻风暴预计将持续延烧，成为韩国演艺圈新年伊始的话题焦点。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻