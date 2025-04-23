演技VS道德：劉亞仁提名優秀男演員賞！韓國社會激辯『劣跡藝人』舞台權

韓國電影導演協會（DGK）主辦的「第23屆導演剪輯獎」日前公布提名名單，深陷吸毒爭議的影帝劉亞仁憑藉圍棋題材電影《終極對弈》（《승부》）入圍最佳男演員，引發輿論熱議。

儘管他自2023年起因涉嫌濫用異丙酚、大麻、可卡因等毒品遭起訴，歷經兩年司法審理後，今年2月二審獲判1年有期徒刑、緩刑2年，目前案件仍待大法院最終裁決，但其演技仍獲認可評審，成為本屆典禮最具話題性的焦點。

《終極對弈》講述韓國圍棋傳奇曹薰鉉（李炳憲 飾）與弟子李昌鎬（劉亞仁 飾）的師徒對決，自3月26日上映以來穩居票房冠軍，觀影人次逼近損益平衡點180萬。 該片早該上映，但因劉亞仁涉毒案一度受阻，直至其獲緩刑後才得以發行。 為降低爭議，片方採取「去劉亞仁化」行銷策略，宣傳重心轉向李炳憲與圍棋題材，成功吸引觀眾進場，並獲口碑與票房雙贏。



劉亞仁涉毒案中，他的律師主張其因長期憂鬱症、恐慌症及睡眠障礙，在醫療過程中對麻醉藥物產生依賴，並強調他「深刻反省錯誤」。 然而檢方指控其違反毒品管理法、吸食與教唆吸食大麻、更教唆他人銷毀證據等，案件複雜性引發公眾對司法公正與明星特權的質疑。 儘管如此，韓國影視界對其演技的認可未減，業內人士認為「藝術成就與個人行為應分開評價」。



除《終極對弈》外，劉亞仁主演的超能力題材電影《Hi-5》也確定於6月上映。 該片由《急速醜聞》導演姜炯哲執導，集結羅美蘭、安宰弘等實力派演員，早於2021年完成拍攝，卻因劉亞仁涉毒案多次延期。 業界預測，若《Hi-5》票房表現穩健，將為劉亞仁的復出之路再添籌碼，但也可能因社會對吸毒藝人的抵制聲浪面臨挑戰。



劉亞仁被提名的新聞發佈會後，韓國各大網路社群上掀起強烈批評，許多網友表示：「不是因為這些不負責任的演員，導演們的電影才被延期、內心受創嗎？竟然還這樣做？」、「看看韓國電影圈的水準吧」、「那些吸毒的男演員全都復出了，不只拍戲，還想給他們頒獎，這世道真簡單」、「電影上映是考量製作方的立場還能理解，但提名為最佳男主角實在太腐敗，難怪這產業會沒落」、「一邊說電影圈艱難，一邊卻做這種事，要懂得讀懂時代，才能吸引觀眾」、「請長點道德觀念吧」等，批評聲浪不斷。

針對此種情況，韓媒致電韓國電影導演協會負責人，對方首先反問：「負面輿論很多嗎？」接著解釋說：「我們是對所有由協會正、副會員導演執導的作品進行投票，從而選出候選人。今年最佳男演員獎候選人共有121位。這個過程中，我們僅就電影本身進行價值評估，未涉及其他因素，單純發表了投票結果。社會上當然會有各種聲音，但我們無法操縱結果。這個頒獎典禮是由協會的導演們親自籌辦的，大家以志願者形式輪流主持活動。」表示此次評選僅依據電影與演技本身進行，可能與社會觀點和價值判斷不同。

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