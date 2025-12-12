朴娜勑前經紀人否認和解！爆辭職決定性原因：「找不到紅酒杯」遭當眾辱罵，還甩鍋製作組

韓國知名喜劇演員朴娜勑近日捲入的「職場霸凌」爭議持續擴大。 繼多位經紀人集體辭職並出面爆料後，前經紀人不僅否認了朴娜勑聲稱的「已化解誤會」，更預告將有「上百個黑料」等著被揭露。

為找紅酒杯大發雷霆 經紀人當眾遭惡言羞辱

前經紀人A某透過 JTBC《事件班長》節目透露，決心辭職的導火線發生於朴娜勑新綜藝《我也開心》的拍攝準備過程。

《我也開心》是朴娜勑與張度練等好友一同旅行的實境秀，A某表示，拍攝前幾天已多次提醒朴娜勑將需要的道具拿出來，她都回覆「不需要」。 到了出發當天，朴娜勑卻突然要求尋找紅酒杯、墊子、照明設備等物品。 這些物品並非拍攝所需，而是她打算在旅途中與好友享樂之用。

由於找不到物品，朴娜勑大發雷霆，使用了諸如「為什麼找不到」、「工作做得像狗屎一樣，那還做什麼」、「看來得好好教訓一次」等惡劣言詞，對A某進行嚴厲斥責。 當天新換的妝髮工作人員正在她家中工作，也一起幫忙尋找紅酒杯。



A某在初次見面的人面前持續遭受高強度辱罵，感到極大的羞辱與失望：「看到她在剛認識不久的人面前耍大牌，覺得她不會改變了。」最終令積壓已久的情緒爆發，決定辭職。

惡人先告狀？ 被爆甩鍋給節目製作組

A某更主張，在對朴娜勑表達辭職意願後，朴娜勑竟質問製作組：「今天你們是不是了欺負了我們的經紀人？ 為什麼她們說要辭職？」試圖將經紀人離職的責任轉嫁給PD和編劇。 A某更加感到，朴娜勑不會反省，只會責怪別人。



否認達成和解，驚人預告：「打針阿姨」只是冰山一角

朴娜勑此前曾對外聲稱已與前經紀人會面並化解了誤會。 然而，A某通過新聞反駁稱，朴娜勑並未道歉，雙方也並未達成和解：「當時朴娜勑喝了酒，只說希望像從前一樣合作，還提議一起去KTV。」事後，A某要求朴娜勑對「虛假和解聲明」道歉，朴娜勑則表示「好可怕、要出現恐慌障礙了」，最後提議走法律途徑，終結了對話。



A某透露，朴娜勑曾承諾七三或八二分紅，開工後卻要求「1年之後再簽合約、月薪500萬外加10%銷售額」，但實際上只支付了300萬月薪，且要求經紀人每月工作超過400小時。

A某還表示，這次事件的核心是朴娜勑的職場霸凌，至於非法醫療、給「幽靈員工」男友支付400萬月薪等，只是「朴娜勑相關的100個疑雲」中的一小部份，並透露除了「打針阿姨」之外還有一位「打點滴阿姨」。 A某強調，朴娜勑所說的一切都不是事實，不排除提出誣告等指控，若朴娜勑繼續發表聲明，她們也會披露更多信息。



新綜藝緊急停播 朴娜勑退出所有節目

面對爭議擴大，朴娜勑已宣布暫停所有演藝活動，並退出所有主要節目，包括《我獨自生活》、《驚人的星期六》等，原定下個月首播的MBC 新綜藝《我也興奮》也已緊急中斷製作和編排。



