朴娜勑前经纪人否认和解！爆辞职决定性原因：「找不到红酒杯」遭当众辱骂，还甩锅制作组

韩国知名喜剧演员朴娜勑近日卷入的「职场霸凌」争议持续扩大。 继多位经纪人集体辞职并出面爆料后，前经纪人不仅否认了朴娜勑声称的「已化解误会」，更预告将有「上百个黑料」等著被揭露。

为找红酒杯大发雷霆 经纪人当众遭恶言羞辱

前经纪人A某透过 JTBC《事件班长》节目透露，决心辞职的导火线发生於朴娜勑新综艺《我也开心》的拍摄准备过程。

《我也开心》是朴娜勑与张度练等好友一同旅行的实境秀，A某表示，拍摄前几天已多次提醒朴娜勑将需要的道具拿出来，她都回覆「不需要」。 到了出发当天，朴娜勑却突然要求寻找红酒杯、垫子、照明设备等物品。 这些物品并非拍摄所需，而是她打算在旅途中与好友享乐之用。

由於找不到物品，朴娜勑大发雷霆，使用了诸如「为什么找不到」、「工作做得像狗屎一样，那还做什么」、「看来得好好教训一次」等恶劣言词，对A某进行严厉斥责。 当天新换的妆发工作人员正在她家中工作，也一起帮忙寻找红酒杯。



A某在初次见面的人面前持续遭受高强度辱骂，感到极大的羞辱与失望：「看到她在刚认识不久的人面前耍大牌，觉得她不会改变了。」最终令积压已久的情绪爆发，决定辞职。

恶人先告状？ 被爆甩锅给节目制作组

A某更主张，在对朴娜勑表达辞职意愿后，朴娜勑竟质问制作组：「今天你们是不是了欺负了我们的经纪人？ 为什么她们说要辞职？」试图将经纪人离职的责任转嫁给PD和编剧。 A某更加感到，朴娜勑不会反省，只会责怪别人。



否认达成和解，惊人预告：「打针阿姨」只是冰山一角

朴娜勑此前曾对外声称已与前经纪人会面并化解了误会。 然而，A某通过新闻反驳称，朴娜勑并未道歉，双方也并未达成和解：「当时朴娜勑喝了酒，只说希望像从前一样合作，还提议一起去KTV。」事后，A某要求朴娜勑对「虚假和解声明」道歉，朴娜勑则表示「好可怕、要出现恐慌障碍了」，最后提议走法律途径，终结了对话。



A某透露，朴娜勑曾承诺七三或八二分红，开工后却要求「1年之后再签合约、月薪500万外加10%销售额」，但实际上只支付了300万月薪，且要求经纪人每月工作超过400小时。

A某还表示，这次事件的核心是朴娜勑的职场霸凌，至於非法医疗、给「幽灵员工」男友支付400万月薪等，只是「朴娜勑相关的100个疑云」中的一小部份，并透露除了「打针阿姨」之外还有一位「打点滴阿姨」。 A某强调，朴娜勑所说的一切都不是事实，不排除提出诬告等指控，若朴娜勑继续发表声明，她们也会披露更多信息。



新综艺紧急停播 朴娜勑退出所有节目

面对争议扩大，朴娜勑已宣布暂停所有演艺活动，并退出所有主要节目，包括《我独自生活》、《惊人的星期六》等，原定下个月首播的MBC 新综艺《我也兴奋》也已紧急中断制作和编排。



