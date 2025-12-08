IVE 忙內李瑞甜美告別《人氣歌謠》MC！1年7個月完美落幕：「實現長久以來的夢想，我感到幸福」

「MZ世代的夢想icon」女團 IVE 成員李瑞（Leeseo）從 SBS 音樂節目《人氣歌謠》MC畢業了，正式結束了主持工作，也分享了自己的心路歷程。

李瑞於 12 月 7 日播出的《人氣歌謠》後，結束了她為期 1 年 7 個月的主持（MC）旅程。

當天，李瑞以迎接聖誕節的「聖誕少女」概念登場，用可愛的反應介紹 K-pop 舞台，並在節目尾聲向觀眾送上最後問候，宣布自己從 MC 畢業。



自去年 4 月透過《人氣歌謠》首次挑戰音樂節目 MC 以來，李瑞以綜藝感與有 Sense 的主持方式，讓星期日下午充滿明亮的正能量，深受觀眾們喜愛。同時，她每週完美消化多樣的概念造型與小短劇演技，展現出絕佳默契，證明了「萬能化學反應」的實力。

MC 李瑞的 1 年 7 個月，可說是「成長」本身。她完美掌握回歸藝人的重點舞蹈並一同展現，毫無保留地秀出紮實的表演實力，因此擁有了「K-pop 挑戰販賣機」的稱號。此外，她也在《人氣歌謠》衍生網路綜藝《人氣歌謠結束後去小賣部吧》中擔任店長，無論前後輩皆以機智口才展現愉快的有趣互動，進一步證明了自己作為「全能藝人」的資質。



結束《人氣歌謠》最後一集錄製後，李瑞透過所屬公司 Starship 娛樂表示：「首先，真心感謝喜愛 MC 李瑞的 DIVE（粉絲名）以及《人氣歌謠》的觀眾們。能在《人氣歌謠》實現我長久以來想擔任音樂節目 MC 的夢想，真的非常幸福。」

她接著說：「透過《人氣歌謠》累積了珍貴的經驗並成長了許多，也希望大家今後能期待 IVE 李瑞會以怎樣的面貌繼續成長。再次向支持 MC 李瑞的所有人致上謝意。」

李瑞所屬的 IVE，今年從迷你三輯先行曲〈REBEL HEART〉開始，到主打歌〈ATTITUDE〉，以及 8 月發行的迷你四輯主打歌〈XOXZ〉，以多樣的音樂挑戰擄獲大眾的心。特別是透過迷你三輯《IVE EMPATHY》，在保持「自我確信」的同時，視野從「我」擴展至「我們」，引起全球聽眾共鳴。

IVE 自 10 月 31 日至 11 月 2 日在 KSPO DOME 成功開啟第二次世界巡迴《SHOW WHAT I AM》序幕，近期也宣布將於日本「京瓷巨蛋大阪」舉辦巡演，展現積極的全球活動。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞