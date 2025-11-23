國寶級演員安聖基病況惹憂心！朴重勳沉痛證實：一年多沒見到他了，現在不方便聯絡

韓國資深演員朴重勳近日在新書發表會上親自談到影壇前輩、國寶級演員安聖基的近況，語氣中滿是惋惜與不捨。

日前朴重勳在首爾舉行個人隨筆集《不要後悔》出版記者會。 活動現場有媒體問到：「有沒有就出書這件事和安聖基前輩聊過？」他沉重地回答：「既然是事實，藏也藏不住...... 安聖基前輩的健康狀況現在真的不太好。」

朴重勳接著說：「我已經一年多沒見到他了。 因為他目前的狀況，不太方便直接通電話或傳簡訊，我只能偶爾透過家人打聽近況。 雖然口頭上裝得雲淡風輕，但其實心裡非常難過。」



談到兩人的交情，朴重勳語帶哽咽地說：「我和安聖基前輩合作過四部電影，他是我敬重的老師、前輩，也是朋友，更像父親一樣的存在。 不論是演技還是人格，他都值得我尊敬。 我知道他目前的情況，可能沒辦法真正感受到我出書的這份心意，這讓我感到特別難過。」

安聖基在2019年被診斷出血液癌（血癌），經過治療後於2020年獲得康復判定，但之後在追蹤觀察中不幸復發，目前仍在接受治療。 他在2022年曾因臉部浮腫、行動不便而讓外界相當擔心，不過在2023年的幾場活動中，包括第4屆4·19民主和平獎、第27屆富川國際奇幻影展、第43屆黃金攝影獎頒獎典禮上，曾以氣色稍微恢復的模樣亮相，讓粉絲稍微安心。



不少網友聽聞消息後都心疼留言：「希望安聖基前輩早日康復」、「安聖基算是『國民演員』元祖，男女老少都很愛他」、「兩位都是韓國電影界的傳奇，請一定要健康！」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞