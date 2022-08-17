《韓山島海戰》韓國觀影人次突破600萬人！秘密武器「龜船」令人驚艷〜卞約漢為穿上戲服增重到將近90公斤！

即將於本週五在台上映的戰爭歷史電影《韓山島海戰》，在韓國上映20日觀影人數突破600萬！而這場朝鮮壓倒性的勝利背後，不僅有著李舜臣將軍的足智多謀，還有情蒐能力絕佳的探子們，面對驍勇善戰的日本水軍，展現出朝鮮團隊合作的成果。

《韓山島海戰》描述前作品《鳴梁：怒海交鋒》時代背景的前五年所發生的戰役，當時朝鮮處於劣勢，連皇帝都棄城而逃往義州的情況下，李舜臣（朴海日飾）將軍面對善於突襲作戰的日本將領脇坂安治（卞約漢飾），如何出奇招獲得壓倒性的勝利？而在最重要的這場海戰發生前，朝鮮軍與日本軍該如何各自取得線索或情報並推測對方可能使出的戰術？



李舜臣將軍擁有能時刻提醒他現況並給予意見的手下們魚泳潭（安聖基飾）、李億基（孔明飾）、李雲龍（朴勳飾）等人，以及設計龜船結構到熱淚盈眶的羅大用（朴智煥飾），當然也有一直唱反調的元均（孫賢周飾），比起在海上的對戰，李舜臣更多的時間其實是陷入深層思考的。加上被李舜臣所感動而投降效忠的日本軍俊沙（金成圭飾），多次深入敵營獲取情報的任俊英（玉澤演飾）和埋伏在日本將領脇坂身邊的女子（金香起飾），所有人通力合作而促成了李舜臣得以施展他的鶴翼陣。



《韓山島海戰》中最重要的場面之一就是鶴翼陣戰術，導演用簡單明瞭的方式說明這個「海上堡壘」的概念，並在拍攝前收集了許多關於李舜臣將軍在本戰役中致勝關鍵之一的秘密武器「龜船」的資料，因為其實應該無人知道實際上龜船的樣貌，導演與團隊在研究許多資料後打造出這艘船，在片中所呈現的這艘海上怪物嚇壞了日本水軍，也讓觀眾們對於它的攻擊力大吃一驚！



在劇中飾演日本將領「脇坂安治」的卞約漢表示，一開始在試穿鎧甲時，發現完全不合身，不像個將軍反而像在穿爸爸衣服的感覺，於是他開始努力鍛鍊身材。在他無限制地增重並努力健身之下，兩週內就讓鎧甲合身！很快就變壯也讓他拍攝當時變得很有自信。卞約漢並提到在拍攝《韓山島海戰》殺青時的體重是89公斤，現在則瘦到78公斤！



年度戰爭動作鉅獻《韓山島海戰》將於本週五8月19日在臺上映！



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