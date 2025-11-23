国宝级演员安圣基病况惹忧心！朴重勋沉痛证实：一年多没见到他了，现在不方便联络

韩国资深演员朴重勋近日在新书发表会上亲自谈到影坛前辈、国宝级演员安圣基的近况，语气中满是惋惜与不舍。

日前朴重勋在首尔举行个人随笔集《不要后悔》出版记者会。 活动现场有媒体问到：「有没有就出书这件事和安圣基前辈聊过？」他沉重地回答：「既然是事实，藏也藏不住...... 安圣基前辈的健康状况现在真的不太好。」

朴重勋接著说：「我已经一年多没见到他了。 因为他目前的状况，不太方便直接通电话或传简讯，我只能偶尔透过家人打听近况。 虽然口头上装得云淡风轻，但其实心里非常难过。」



谈到两人的交情，朴重勋语带哽咽地说：「我和安圣基前辈合作过四部电影，他是我敬重的老师、前辈，也是朋友，更像父亲一样的存在。 不论是演技还是人格，他都值得我尊敬。 我知道他目前的情况，可能没办法真正感受到我出书的这份心意，这让我感到特别难过。」

安圣基在2019年被诊断出血液癌（血癌），经过治疗后於2020年获得康复判定，但之后在追踪观察中不幸复发，目前仍在接受治疗。 他在2022年曾因脸部浮肿、行动不便而让外界相当担心，不过在2023年的几场活动中，包括第4届4・19民主和平奖、第27届富川国际奇幻影展、第43届黄金摄影奖颁奖典礼上，曾以气色稍微恢复的模样亮相，让粉丝稍微安心。



不少网友听闻消息后都心疼留言：「希望安圣基前辈早日康复」、「安圣基算是『国民演员』元祖，男女老少都很爱他」、「两位都是韩国电影界的传奇，请一定要健康！」等。

