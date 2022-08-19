[好片推薦]《韓山島海戰》磅礡海戰勝利原因不靠猛攻！事前軍情刺探與兵推＋團結一心＋沉得住氣才能贏〜

[提及劇情]《韓山島海戰》也許對海外觀眾們來說，會覺得是不太熟悉的一場韓國歷史戰役，但這部作品想表達的更大一部份，是這場戰役的致勝關鍵，歷史上知名武將李舜臣將軍如何在面對強敵壓境的狀況下，以自己獨特的戰略勝出。

劇情在一開始就已定調雙方將領的性格，當日本船員嚇得回報海上遇到的龜船有多令人恐懼，脇坂安治（卞約漢飾）卻說了一句「恐懼是會傳染的」將這些歷劫歸來的船員全處死。反觀朝鮮將軍李舜臣（朴海日飾），會議上面對各方意見，有人主張積極進攻，也有人主張防守，他卻總是從容不迫，臉上沒有太多表情，陷入思考從不急切決定。



而戰前雙方的情蒐能力也都相當優秀，朝鮮有探子任俊永（澤演飾）不時回報日軍可能的行動，日軍也派人偷偷觀察著朝鮮在海上軍演的隊形。脇坂安治為了讓自己的勢力更加壯大，必須與其他將軍們合體，但各自在主子面前求表現又必須合作的時候，最後會歸為誰的功能就變得很重要。日軍在合作時各方卻仍想著各自的功績，「我也討厭你，但我們必須合作」的心情讓他們終將走向失敗。



朝鮮的李舜臣手下雖然也有不聽指揮的水軍將領，但李舜臣卻從沒有將他從戰隊中剔除，仍重用他在重點戰鬥位置。當所有人都急著想要李舜臣出手開炮時，他卻只是直視前方一語不發，堅持完整排出原本計畫的鶴翼陣，直到關鍵時刻才真正下令攻打。日軍主要將領脇坂安治雖然已看出李舜臣的部份戰略，但卻無法阻止急於進攻的前驅隊伍，因而被引至危險海域而遭到殲滅。



李舜臣的鶴翼陣採取非正面攻擊，當日本船隻靠近時他卻突然下令轉向，所有船隻由側身面對敵人，令人措手不及。當然一開始本來決定不參與的秘密武器龜船，在短時間內改良後仍在此戰役中發揮最強功能，讓日軍嚴重挫敗，而李舜臣也繼韓山島海戰大勝後，乘勝追擊連續獲得多場戰役勝利，扭轉當時的戰爭局勢。



《韓山島海戰》有臥底諜報片的味道，當探子被敵軍發現時，到底能不能活著回去，令觀眾們緊張不已。本片也有著難得一見的海戰大型磅礡場面，值得見識一下令日軍都害怕的「海中怪物」是什麼樣子！《韓山島海戰》8月19日在台上映。



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