「加害者之死是對被害者的二度傷害」《Trolley：命運交叉點》開始走入劇情主軸，尾聲震撼（EP.8）

以「電車難題」為故事發想，涵蓋家庭與政治題材，瀰漫濃濃懸疑氛圍的《Trolley：命運交叉點》，本週播出的第8集開始出現了曙光，編劇想表達的議題漸漸呈現。

（以下涉及劇情）



本集開頭從崔基永（奇太映 飾）約金惠調（金賢珠 飾）見面開始，崔基永用「希望金惠調道歉」測試了金惠調的反應、相信了金惠調沒有說謊，回頭要求妻子陳丞喜（柳賢慶 飾）別再鬧大事情，否則對自家形象也不利。

金惠調得知了南中道（朴喜洵 飾）上電視新聞抨擊墜樓的醫學生，相當不能諒解，因為那對醫學生的母親也是再度傷害，不過南中道解釋自己取得油坊奶奶的認可，堅持為油坊奶奶一方的受害者爭取正義，並不在乎加害者醫學生那方的心情。



重點來了，金惠調意外在南中道書房找到了兒子南智薰的手機，發現南智薰生前曾傳簡訊給金秀彬（鄭秀彬 飾）揚言要自盡，金惠調大受打擊……從現在的狀況來看，金惠調之於陳丞昊母親李流新的關係，就像金秀彬之於南智薰母親金惠調的關係，也難怪南中道莫名對金秀彬反感了，但就不曉得金惠調惠怎麼收拾情緒。



觀眾更指責南智薰是「約會暴力男」、是加害者，金秀彬是受害者，也和金惠調一樣在加害者自盡之後二度受害。Naver TV網友討論：「南中道出現雙重標準出現，開始進入了進退兩難的地步，過去妻子的性犯罪未遂案、醫學生男友的非法偷拍，對受害者產生共鳴且利用道自己的政治上，但卻包庇了自己兒子。明知是兒子和懷有兒子孩子身孕的女友是戀人關係，卻將兒子自盡原因歸咎兒子女友，完全和丞昊媽媽一樣。」

「兒子因為和女友分手而死了，這最讓人震驚。」、「提分手就要自盡，為什麼是那個說分手的人害的？約會暴力加害者及其家人死亡，都是拿死來威脅。」「裝作善良、裝作弱者的南中道可能才是最終反派。」「投入到金賢珠演技裡了。」「金惠珠－金秀彬、陳丞昊－南智勳、丞昊母－金惠珠，如此陷入進退兩難的境地啊，讓人毛骨悚然的是，裝作善良的南中道明明知道自己的兒子是約會暴力男，還是那麼的利用受害者……哇，瘋狂電視劇。」

下集預告，陳丞喜不顧崔基永的告誡依舊想為家人做些什麼，南中道在處理醫學生的事件似乎出了錯，油坊奶奶跑來指責……



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