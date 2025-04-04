Wendy＆Yeri 離開SM娛樂！合約到期不續個人合約，但會一起進行Red Velvet的活動

Red Velvet 成員Wendy 和 Yeri 與SM娛樂合約到後不再續約，也希望他們之後有更好的發展 ㅠㅠㅠㅠ

今日（4日）SM娛樂表示：「本公司與 Wendy 和 Yeri 之間的專屬合約已經結束。以 Red Velvet 出道後，不僅作爲組合活動，作爲 SOLO 藝人也在多方面活躍的 Wendy 和 Yeri 一起度過的時間，對本公司來說也是很大的幸福。將珍惜至今爲止積累的所有瞬間，真心為 Wendy 和 Yeri 的新出發加油。」



兩人雖然離開SM娛樂，但是 Red Velvet 的活動將繼續在SM娛樂進行。SM娛樂表示：「Wendy 和 Yeri 作爲 Red Velvet 成員的組合活動將與本公司一起進行，希望大家多多期待 Red Velvet 的耀眼旅程。」

在前一天（3日）Yeri 提前向粉絲們透露相關消息，他表示：「明天早上會公開一個關於公司的消息，只是... 比起報導先出來，我更想這樣告訴大家，所以提前來了，讓大家不要被嚇到。我的心一直都愛著你們，不會變！」

Wendy 在2014年 以 Red Velvet 出道，Yeri 在2015年以新成員加入並開始活動。 Red Velvet 憑藉〈Happiness〉、〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉、〈Psycho〉、〈Feel My Rhythm〉等人氣歌曲受到很多人的喜愛，組合在去年迎接出道10週年。



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