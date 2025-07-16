《清潭國際高等學校2》「更瘋」熱播中！兩樁命案糾葛，「鑽石」擴編扯入更多人！

2023年首播的《清潭國際高等學校》，以富家子弟聚集的高中及該校園發生的命案為主題，如英語片名「Bitch x Rich」，登場人物關係複雜且反轉不斷，不看到最後絕不知道兇手是誰，而今推出第二季，劇情「更瘋」！

《清潭國際高等學校2》除了兩大女主角，飾演「金慧仁」與「白齊娜」的李恩泉和Red Velvet Yeri金藝琳回歸外，「徐都彥」李鍾赫、「朴佑鎮」張德秀、「閔律熙」朴詩宇、「金海仁」張成潤、「吳詩恩」韓多松……原班人馬皆回歸！還加入了「車辰旭」金旻奎、「李思朗」元圭彬，「鑽石俱樂部」擴編為「鑽石六」！



上一季就已是「大亂鬥」，這一季再加入兩名要角，事情可說更為複雜，還出現神秘角色、散布清潭高鑽石六秘密的「黑狗」，黑狗究竟是誰？是收著金海仁「潘朵拉盒子」手機的李思朗？但按照第一季的脈絡似乎沒那麼簡單。而第一季結局墜樓埋下伏筆的吳詩恩，明明身亡了，為何還有她的人影出現？



目前《清潭國際高等學校2》僅播至第4集，昏迷不醒的金海仁還醒了，假裝失去記憶和徐都彥重新戀愛，她這麼做的意義是？她不滿金慧仁靠著她的不幸進入學校，金慧仁依舊自認壓力很大、自己也很辛苦……金慧仁目前又靠著白齊娜上位鑽石六，徐都彥因此被踢出，這幾個人之間的利益要脅、相互利用，還會扯出什麼風暴？



《清潭國際高等學校2》預告與花絮片在YouTube都受到頗多討論，顯見有一定的人氣。大家瘋狂稱讚「白齊娜」Yeri和「車辰旭」金旻奎的外貌外，也點出主角們演技更進步了，製作上第二季也給人投資更多的感受，包括鑽石休息室的升級、主角群擴增，也加入兩名資深演員《The Auditors 監察》李度燁與《德魯納酒店》吳智昊助陣，一個飾演白齊娜爸爸，一個飾演徐都彥叔叔暨新上任的學校理事長。



《清潭國際高等學校2》每週三四於Viu更新集數，而第一季全集已上架。若還沒看過第一季，一次追完爽度破錶！緊接著跟緊第二季，大家一起燒腦！

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