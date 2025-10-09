「可以祝我生日快樂嗎？」范少勳是李光洙粉絲！《鑑定師》談李光洙滔滔不絕完全迷弟

i-dle舒華主持的《鑑定師 Global》，最新一集請來曾演《HIStory2-越界》與《我在這裡等你》的演員范少勳，范少勳藉節目對李光洙大方告白！

范少勳透露很想和李光洙演戲，表示李光洙高又帥，但比起長相更被他的幽默感吸引，因為幽默很難後天學習。一開口講李光洙，范少勳便滔滔不絕說個沒完，長到後製都把它快轉了。問范少勳想和他一起演什麼角色，他回答「都來」。



舒華讓范少勳對鏡頭向李光洙喊話，范少勳還先問：「他真的會看到嗎？」接下來他說的話直接讓舒華大笑啦！「光洙哥……請你可以跟我說一下生日快樂嗎？」不止舒華，可以聽到工作人員聽了都笑了，全場秒懂「他是真粉絲」！許多粉絲追星時，確實都希望有朝一日聽到偶像對自己喊生日快樂啊！



范少勳解釋不敢講太認真，也拜託製作單位要把話傳到，「這段訊息比我的收藏品還重要」講完再次大笑，完全就是心花怒放的迷弟啊！



除了告白李光洙，此集還有幾個亮點：范少勳有樣收藏品是水晶，是已故導演陳慧翎擔任《我在這裡等你》監製時贈予；舒華和范少勳聯手讓PD挑戰攀岩，范少勳親自爬上去當攝影拍攝導演攀爬畫面！

▼完整節目



此集播出後，不少觀眾也認為舒華和范少勳的化學反應很好，且舒華看起來越來越自在。特別的是，有則韓語留言稱讚范少勳很平易近人，表示會記住他溫暖的模樣並祝他作品都能大發。

范少勳IG發文：「兩個願望一次滿足／追星GET #生日祝福小確幸／夢幻芭蕾* #美如畫的體驗」（編按：*夢幻芭蕾指攀岩）不曉得李光洙是不是收到了訊息了呢？還是范少勳認為自己傳達了就足夠了呢？果然是純粹的粉絲啊！



