「可以祝我生日快乐吗？」范少勋是李光洙粉丝！《鉴定师》谈李光洙滔滔不绝完全迷弟

i-dle舒华主持的《鉴定师 Global》，最新一集请来曾演《HIStory2-越界》与《我在这里等你》的演员范少勋，范少勋藉节目对李光洙大方告白！

范少勋透露很想和李光洙演戏，表示李光洙高又帅，但比起长相更被他的幽默感吸引，因为幽默很难后天学习。一开口讲李光洙，范少勋便滔滔不绝说个没完，长到后制都把它快转了。问范少勋想和他一起演什么角色，他回答「都来」。



舒华让范少勋对镜头向李光洙喊话，范少勋还先问：「他真的会看到吗？」接下来他说的话直接让舒华大笑啦！「光洙哥……请你可以跟我说一下生日快乐吗？」不止舒华，可以听到工作人员听了都笑了，全场秒懂「他是真粉丝」！许多粉丝追星时，确实都希望有朝一日听到偶像对自己喊生日快乐啊！



范少勋解释不敢讲太认真，也拜托制作单位要把话传到，「这段讯息比我的收藏品还重要」讲完再次大笑，完全就是心花怒放的迷弟啊！



除了告白李光洙，此集还有几个亮点：范少勋有样收藏品是水晶，是已故导演陈慧翎担任《我在这里等你》监制时赠予；舒华和范少勋联手让PD挑战攀岩，范少勋亲自爬上去当摄影拍摄导演攀爬画面！

▼完整节目



此集播出后，不少观众也认为舒华和范少勋的化学反应很好，且舒华看起来越来越自在。特别的是，有则韩语留言称赞范少勋很平易近人，表示会记住他温暖的模样并祝他作品都能大发。

范少勋IG发文：「两个愿望一次满足／追星GET #生日祝福小确幸／梦幻芭蕾* #美如画的体验」（编按：*梦幻芭蕾指攀岩）不晓得李光洙是不是收到了讯息了呢？还是范少勋认为自己传达了就足够了呢？果然是纯粹的粉丝啊！



