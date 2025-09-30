潤娥《暴君的廚師》狂操刀工，大誇李彩玟「又成熟又可愛」！最愛的名場景是....

潤娥最近以tvN土日劇《暴君的廚師》完美收官，接受殺青採訪時她聊到自己飾演「延志永」一角的幕後準備。

為了完美詮釋法餐主廚這個角色，潤娥不只靠想像，而是直接「真槍實彈」去上課，連拍戲裡的大部份料理場景都是自己親手完成，幾乎不用替身，可說是下足苦工。潤娥透露，去年春天拿到原著時就開始和導演討論，「那時候導演會傳一些料理相關的作品給我，我就一邊做形象訓練，一邊熟悉氛圍。」但後來覺得光靠自學不夠力，於是正式報名料理學校，從最基本的刀工、韓式料理課程練起。



潤娥笑說：「開拍前三個月，我還固定到學院練習，同時也跟這間飯店的申宗澈主廚學習，他主要教我義大利麵、法餐擺盤等西餐技巧。」除此之外，劇中料理全都經過嚴格演練，連導演、攝影指導、食物造型團隊都會一起開會，把「從下鍋到上桌」的每個細節都跑過一次，務求最真實。 潤娥自豪地表示，光是密集訓練就花了三個月，加上前期的形象訓練，前後差不多準備了半年。



雖然劇組一開始因為男主角朴成焄的私生活風波臨時換角，拍攝過程一度陷入困難，但潤娥態度超穩，「對我來說，最重要的是把延志永這個角色做好」。她認為戲裡自己的料理和準備更是重點，因此沒有被外在因素動搖。

至於臨時加入的2000年出生的新生代演員李彩玟，潤娥滿是讚美：「他雖然小我10歲，但能在這麼短時間準備好真的很厲害！他在現場很活潑，總是帶動氣氛，還有很多成熟的一面，專注力也很強，完全不像是20出頭的新人。」一句話，簡直把「學弟」誇到天上去了！



潤娥心中最愛的《暴君的廚師》的名場面又是哪一場呢？劇中，志永透過時空穿越掉進了由暴君李獻統治的古代，並成為御膳房的熟手。面對陌生的世界，她不僅在初遇暴君時就敢直言相對，還一口氣壓制了御膳房那些刁難她的廚子們，展現出十足的霸氣魅力。而當李獻真心告白，請她成為自己的伴侶時，志永第一次動搖，心想「也許不用回到原本的世界也沒關係」，觀眾也能從她的內心自白裡感受到，她已經逐漸融入這個時空。



對此，潤娥表示：「如果要挑出最能展現志永的場景，我會選和李獻的初遇、在御膳房立威的片段，以及聽到李獻告白後，志永決定不一定要回去的那一刻。這些都是劇情的重要轉折，既是故事的開端，也是角色關係真正展開與深化的關鍵場面。」

