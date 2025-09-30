润娥《暴君的厨师》狂操刀工，大夸李彩玟「又成熟又可爱」！最爱的名场景是....

润娥最近以tvN土日剧《暴君的厨师》完美收官，接受杀青采访时她聊到自己饰演「延志永」一角的幕后准备。

为了完美诠释法餐主厨这个角色，润娥不只靠想像，而是直接「真枪实弹」去上课，连拍戏里的大部份料理场景都是自己亲手完成，几乎不用替身，可说是下足苦工。润娥透露，去年春天拿到原著时就开始和导演讨论，「那时候导演会传一些料理相关的作品给我，我就一边做形象训练，一边熟悉氛围。」但后来觉得光靠自学不够力，於是正式报名料理学校，从最基本的刀工、韩式料理课程练起。



润娥笑说：「开拍前三个月，我还固定到学院练习，同时也跟这间饭店的申宗澈主厨学习，他主要教我义大利面、法餐摆盘等西餐技巧。」除此之外，剧中料理全都经过严格演练，连导演、摄影指导、食物造型团队都会一起开会，把「从下锅到上桌」的每个细节都跑过一次，务求最真实。 润娥自豪地表示，光是密集训练就花了三个月，加上前期的形象训练，前后差不多准备了半年。



虽然剧组一开始因为男主角朴成焄的私生活风波临时换角，拍摄过程一度陷入困难，但润娥态度超稳，「对我来说，最重要的是把延志永这个角色做好」。她认为戏里自己的料理和准备更是重点，因此没有被外在因素动摇。

至於临时加入的2000年出生的新生代演员李彩玟，润娥满是赞美：「他虽然小我10岁，但能在这么短时间准备好真的很厉害！他在现场很活泼，总是带动气氛，还有很多成熟的一面，专注力也很强，完全不像是20出头的新人。」一句话，简直把「学弟」夸到天上去了！



润娥心中最爱的《暴君的厨师》的名场面又是哪一场呢？剧中，志永透过时空穿越掉进了由暴君李献统治的古代，并成为御膳房的熟手。面对陌生的世界，她不仅在初遇暴君时就敢直言相对，还一口气压制了御膳房那些刁难她的厨子们，展现出十足的霸气魅力。而当李献真心告白，请她成为自己的伴侣时，志永第一次动摇，心想「也许不用回到原本的世界也没关系」，观众也能从她的内心自白里感受到，她已经逐渐融入这个时空。



对此，润娥表示：「如果要挑出最能展现志永的场景，我会选和李献的初遇、在御膳房立威的片段，以及听到李献告白后，志永决定不一定要回去的那一刻。这些都是剧情的重要转折，既是故事的开端，也是角色关系真正展开与深化的关键场面。」

