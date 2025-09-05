秋泳愚再惹争议！手机壳印挑逗图「成人用品店+女高中生」，韩网叹：「追踪脱衣BJ」反省才过不久

演员秋泳愚今年凭《外伤重症中心》《牵牛和仙女》两部作品获得好评，却也接连两度因个人生活惹出风波，上次是关注「脱衣女主播」，这次则是用了图案内容敏感的手机壳。

秋泳愚本月1日参加Tom Ford活动时被拍到使用手机，手机壳上的图案是一名身穿水手服、短裙和堆堆袜的女高中生角色，背景则是标示著「ADULT GOODS」的成人用品店门口，并附有「LOVE MERCI」字样。 据悉，这是日本秋叶原实际存在的一家成人用品店的店名。



不仅如此，绘制这幅图的插画家也被曝光。 该插画家的IG帐号仅有六百多名追踪者，手机壳上的图案是其置顶画作之一，其他画作中也多有穿著暴露制服、姿势挑逗的女高中生角色，进一步引发「性物化」批评。



这件事在韩国网路论坛Theqoo引起大量讨论，反响如此剧烈，与秋泳愚不久前的另一个争议事件摆脱不了干系。

秋泳愚1999年出生、2021年出道，凭藉《玉氏夫人传》里的演技获得好评，在《外伤重症中心》公开后更被视为20代中坚新星。 之后，秋泳愚主演了今年上半年播出的《牵牛和仙女》，再次稳固演技口碑，还有消息称正在考虑接拍新作《Long Vacation》。 秋泳愚的事业发展十分顺利，唯独私生活问题一再成为绊脚石。

今年初有网友发现秋泳愚的IG帐号追踪了几十名以身材暴露为主要内容的女网红和直播主，以及一名有酒驾闹事与暴力前科的饶舌歌手，引起争议后，秋泳愚将关注列表清空，今年2月接受《玉氏夫人传》采访时自我反省道：「其实很害怕，因为入行不久，还有很多要学。 既然收获了比想像中更多的关注和爱护，就会在言行上更加谨慎。」



因此，如今因使用带有性暗示图案的手机壳，使秋泳愚再度陷入舆论风暴。 有网友认为，如果是女艺人用印著未成年男生裸露图案的手机壳，舆论一定更加炸锅，作为艺人确实应该考虑影响力、谨慎行事，接二连三出现这种事令人感到反感。 也有人认为，秋泳愚的行为并无违法犯罪，没有必要过度谴责。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻