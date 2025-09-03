[好片推薦]《黑白線人》看姜河那從不可一世到人生谷底，再度回歸的完美復仇！

韓國電影《黑白線人》由柳海真、姜河那、朴海俊、劉慶秀等演員共同演出，雖然在韓國也被歸類於19禁限制級，卻仍創下突破337萬觀影人次的紀錄，成績不斐。9月5日也將全面正式在台上映。

顧名思義《黑白線人》就是遊走在黑白兩道之間，當「黑」吸毒者被逮捕，他就現身談條件，吸毒者付出金錢並且供出更上游的資訊，好讓「白」警方能夠破獲大案，協助這位吸毒者爭取成為汙點證人而獲得減刑或直接被釋放，居中協調並傳遞情報的人就是所謂的「黑白線人」。而姜河那在本片飾演的李江秀，就是相當厲害的黑白線人。



曾因為遭人陷害而誤喝下含毒飲品，被當作吸毒者而入獄的李江秀，在服刑期間被非常想升職的檢察官具寬熙（柳海真飾）相中其能力而要求他透露獄中訊息，靠著江秀的線索而破獲了許多毒品案件，具檢察官的確獲得了晉升，江秀也有了靠山，兩人稱兄道弟相互合作，但這卻影響了原本就已埋伏循線在追查的警方緝毒組，其中吸毒者最怕的警察吳尚才（朴海俊飾）則失去許多親手逮捕毒梟的機會。



節節高升的檢察官在某次抓到的吸毒者竟是總統候選人的兒子，為了自己的仕途他決定切斷與縣人的關係，不惜設局讓以往視為弟弟的江秀染毒，江秀從原本橫行兩道的線人，成了一蹶不振的毒蟲。為此他決定重新再來，聯手警察以及同樣受害的女線人，共同揭開檢察官的黑暗面，真正的復仇就此展開，官官相護加上滴水不漏的惡勢力結構，江秀該如何找出其破口而反敗為勝？



姜河那也一改以往乖乖形象，在劇中總是嚼著口香糖或是抽菸，或是開著悍馬車到處挑釁警方等等，應該是他鮮少展現出的角色樣貌，從一開始很單純的遭陷害入獄，接下來在獄中求生存，後來成為黑白線人意氣風發的樣子，姜河那展現了各種時期不一樣的角色魅力，接下來遭設局成為毒蟲，辛苦戒毒到再度回復正常生活，以及後續有著毒蟲後遺症，姜河那在片中可說是挑戰自我，展現出深度的演技。



片中飾演渴望晉升的檢察官，柳海真更是展現出不擇手段的撲克臉孔，為了自己的前途，不惜切割並陷害江秀。片中他看著那些有權有勢的上流社會人士，以及拍著馬屁的長官們，也許心中不滿，卻也只能告訴候選人的毒蟲兒子「低調點」，還是默默的幫他擦屁股。這樣的腐敗檢察體系，終將敗給聰明的江秀。看姜河那如何痛快復仇！《黑白線人》將於9月5日正式在台上映。



