[好片推荐]《黑白线人》看姜河那从不可一世到人生谷底，再度回归的完美复仇！

韩国电影《黑白线人》由柳海真、姜河那、朴海俊、刘庆秀等演员共同演出，虽然在韩国也被归类於19禁限制级，却仍创下突破337万观影人次的纪录，成绩不斐。9月5日也将全面正式在台上映。

顾名思义《黑白线人》就是游走在黑白两道之间，当「黑」吸毒者被逮捕，他就现身谈条件，吸毒者付出金钱并且供出更上游的资讯，好让「白」警方能够破获大案，协助这位吸毒者争取成为污点证人而获得减刑或直接被释放，居中协调并传递情报的人就是所谓的「黑白线人」。而姜河那在本片饰演的李江秀，就是相当厉害的黑白线人。



曾因为遭人陷害而误喝下含毒饮品，被当作吸毒者而入狱的李江秀，在服刑期间被非常想升职的检察官具宽熙（柳海真饰）相中其能力而要求他透露狱中讯息，靠著江秀的线索而破获了许多毒品案件，具检察官的确获得了晋升，江秀也有了靠山，两人称兄道弟相互合作，但这却影响了原本就已埋伏循线在追查的警方缉毒组，其中吸毒者最怕的警察吴尚才（朴海俊饰）则失去许多亲手逮捕毒枭的机会。



节节高升的检察官在某次抓到的吸毒者竟是总统候选人的儿子，为了自己的仕途他决定切断与县人的关系，不惜设局让以往视为弟弟的江秀染毒，江秀从原本横行两道的线人，成了一蹶不振的毒虫。为此他决定重新再来，联手警察以及同样受害的女线人，共同揭开检察官的黑暗面，真正的复仇就此展开，官官相护加上滴水不漏的恶势力结构，江秀该如何找出其破口而反败为胜？



姜河那也一改以往乖乖形象，在剧中总是嚼著口香糖或是抽菸，或是开著悍马车到处挑衅警方等等，应该是他鲜少展现出的角色样貌，从一开始很单纯的遭陷害入狱，接下来在狱中求生存，后来成为黑白线人意气风发的样子，姜河那展现了各种时期不一样的角色魅力，接下来遭设局成为毒虫，辛苦戒毒到再度回复正常生活，以及后续有著毒虫后遗症，姜河那在片中可说是挑战自我，展现出深度的演技。



片中饰演渴望晋升的检察官，柳海真更是展现出不择手段的扑克脸孔，为了自己的前途，不惜切割并陷害江秀。片中他看著那些有权有势的上流社会人士，以及拍著马屁的长官们，也许心中不满，却也只能告诉候选人的毒虫儿子「低调点」，还是默默的帮他擦屁股。这样的腐败检察体系，终将败给聪明的江秀。看姜河那如何痛快复仇！《黑白线人》将於9月5日正式在台上映。



