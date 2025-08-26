不只妹妹是巨星！BLACKPINK Jisoo親姐金智允正式出道，挑戰《Super Saler》！坦言：目標就是冠軍

BLACKPINK成員智秀的親姐姐金智允近日宣佈加入電商競技綜藝《Super Saler》（《슈퍼셀러》），引發熱議。

日前，金智允她通過Grip平臺進行首次直播帶貨，正式以」超級賣家計畫」挑戰者身份亮相。金智允在個人頻道公開表示：」終於能告訴大家努力學習的理由了！感謝給予我信心和建議的所有人，我會以最好的面貌呈現自己，請大家多多支持我的首次挑戰。 」她還喊出衝冠口號：「第一名衝呀！」，展現出強烈鬥志。



公開影像中包含ENA新綜藝《Super Saler》的採訪片段。 被問及「作為BLACKPINK智秀姐姐是否有壓力」時，她淡然回應：「沒有，既然我是姐姐，這就是與生俱來的身份。」隨後笑稱：「Jisoo應該會為我高興，同為T型人格（MBTI），她肯定會說『好好努力』來為我加油。」



金智允還透露了多元職業背景：「曾是大韓航空乘務員和SK電訊客服人員，但作為銷售者也有想要成長的渴望。 新手未必不如老手，我會以奪冠為目標全力以赴。」此前她因2019年出演KBS2《為孩子存在的國家》神似韓孝周的容貌引發過關注。



《Super Saler》是不限年齡、性別、職業、經歷的現實生存節目，參與者僅憑「銷售能力」一決高下。 在銷售額即生存命的極限垂直平臺中，賣家們將展開火花四濺的售罄戰爭。 節目因世界級偶像智秀姐姐的參與未播先熱。

