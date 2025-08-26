不只妹妹是巨星！BLACKPINK Jisoo亲姐金智允正式出道，挑战《Super Saler》！坦言：目标就是冠军

BLACKPINK成员智秀的亲姐姐金智允近日宣布加入电商竞技综艺《Super Saler》（《슈퍼셀러》），引发热议。

日前，金智允她通过Grip平台进行首次直播带货，正式以」超级卖家计画」挑战者身份亮相。金智允在个人频道公开表示：」终於能告诉大家努力学习的理由了！感谢给予我信心和建议的所有人，我会以最好的面貌呈现自己，请大家多多支持我的首次挑战。 」她还喊出冲冠口号：「第一名冲呀！」，展现出强烈斗志。



公开影像中包含ENA新综艺《Super Saler》的采访片段。 被问及「作为BLACKPINK智秀姐姐是否有压力」时，她淡然回应：「没有，既然我是姐姐，这就是与生俱来的身份。」随后笑称：「Jisoo应该会为我高兴，同为T型人格（MBTI），她肯定会说『好好努力』来为我加油。」



金智允还透露了多元职业背景：「曾是大韩航空乘务员和SK电讯客服人员，但作为销售者也有想要成长的渴望。 新手未必不如老手，我会以夺冠为目标全力以赴。」此前她因2019年出演KBS2《为孩子存在的国家》神似韩孝周的容貌引发过关注。



《Super Saler》是不限年龄、性别、职业、经历的现实生存节目，参与者仅凭「销售能力」一决高下。 在销售额即生存命的极限垂直平台中，卖家们将展开火花四溅的售罄战争。 节目因世界级偶像智秀姐姐的参与未播先热。

