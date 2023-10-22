與BTS Jimin傳戀情！《Heart Signal2》宋多恩遭粉絲惡評洗版，發文警告：已蒐集資料

與 BTS 防彈少年團 Jimin 多次傳出戀愛傳聞的《Heart Signal2》宋多恩，近日發文警告部分粉絲們。

20日，宋多恩通過 IG 限時動態吐露：「第三者的事情拜託不要問我，而是去問別人，我精神很清醒。」接著提到：「不要嚇唬我說粉絲團有多可怕、說我正在做會被起訴的事。」並強調已經蒐集從以前到現在在 IG、YouTube 的惡評。



接著，宋多恩解釋說：「有很多人提到以前的照片，我覺得即使是我今天上傳的照片，大家也會說是以前。因爲（大家）不知道我的一天，所以我才沒有回覆這樣的留言。」



宋多恩之所以上傳這樣子的貼文，是因爲她不斷被粉絲們捲入與 Jimin 正在戀愛的傳聞。部分粉絲主張宋多恩以前的貼文是在 Jimin 家裡或是同一場所拍攝，不僅如此還挖出兩人有同款項鍊，還有沙發、餐桌、鍋具、地毯和床墊等都一樣，約會目擊說也接連不斷，並不斷要求她作出解釋。



部分粉絲甚至還會在宋多恩的IG貼文被各種惡評洗版，像是「你就是想要蹭熱度」、「長得就像是老阿姨一樣，別再裝作是 Jimin 的女朋友了」、「不要再追著 Jimin 不放了，放過他吧」、「你現在做的事，不像是正常人的行為」等等。



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