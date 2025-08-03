一開場就換兩個造型！Highlight連唱五首完美開場〜對台粉喊：「你們都是場場都到的原班人馬！」

Highlight四位成員尹斗俊、梁耀燮、李起光與孫東雲於8月2日傍晚在台北流行音樂中心帶來精采演出。一開場就一連帶來5首歌曲讓現場氣氛high到最高點，並且還換了兩個造型，接著才與粉絲們問候。





四位成員先是穿上了華麗的賽車外套，以紅黑白相間顏色搭配並閃閃發亮著，裡面搭配黑色上衣以及全員黑色長褲，接著四人一起走上了舞台上的樓梯，燈光一暗，粉絲們只能看見四人脫下外套背對舞台的剪影，他們原地丟下外套後走進了後台，下一首歌曲開始時又再度登場，其中成員李起光以及梁耀燮換上了無袖的黑色上衣，露出結實手臂肌肉線條。





一口氣送上五首歌曲，Highlight終於與台灣的粉絲們正式問候，梁耀燮提到上一次的演出他還記得是去年在高雄演出，而今年則是有參與4月在桃園舉辦的「SUPERNOVA VOX」拼盤演唱會，他們應該發現了台下有許多熟面孔的粉絲，於是起光也打趣地說：「啊〜原來都是原班人馬啊！」因為粉絲們表示也有參加首爾場，還有台灣的拼盤與高雄場。





接著Highlight問大家是否了解本次演唱會主題「Ride Or Die」的意義？有粉絲在台下用韓文喊著「搭上去或者死」，讓李起光用中文大喊著「很好！」接著說明這的意思就是「希望大家到死都要跟Highlight一起走下去」。梁耀燮以及尹斗俊則是希望粉絲們今天除了玩得開心，也要注意自身安全，尤其搖滾區的朋友們千萬不要推擠，尹斗俊更是模仿起瘋狂粉絲狂揮動手燈的樣子，成員們紛紛在胸前比起X請大家不要模仿，場面相當逗趣。





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞