累計虧損18兆！韓國首都圈地鐵基本票價上調150元，3月前從1440漲到1550韓元 【演員特輯】李浚赫從「收視毒藥」變成人人著迷的《我的完美秘書》：這張臉終於大成功了！

嘗試了各種角色和題材的李浚赫，終於主演了一部浪漫愛情劇，他與韓志旼之間的絕妙曖昧氛圍，也讓《我的完美秘書》成為近期最熱門的話題韓劇。

李浚赫可以說是光看臉蛋就令人心滿意足的代表人物，但出道多年一直都挑戰形形色色的題材和角色，從好人到惡角、甚至是善惡不明的人設，都能夠駕輕就熟，可謂在演技上付出了相對大的努力，實力上也備受大眾肯定。



粉絲們喊了多年希望他帥氣迷人的臉蛋，可以接下浪漫愛情劇的男一號，終於在去年實現外，也順利在今年一月播出，他和韓志旼主演的《我的完美秘書》目前收視率＆網上話題度雙豐收！在網上獲得了相當棒的評價，特別是李浚赫成功駕馭「完美男秘書：劉恩浩」一角，溫柔又全能的形象，可謂是2025年初最搶手的人氣男了。







▼EP.8片段：戀愛時，藏不住心思的李浚赫被韓志旼訓話了～：



回顧他以往主演的韓劇，被評為「收視毒藥」的期間，大約是在2018~2020年間，當時主演的作品有《致忘了詩的你》、《365：逆轉命運的1年》、《黑洞》等，雖然僅吸引了小眾支持，但收視率皆徘迴在0~1%之間，其中懸疑劇《365》成績較好有拼到4~5%，期間劇本運不足的情況下，李浚赫仍默默耕耘事業，挑戰各形各色的類型。







在《秘密森林》第一季和《秘密森林2》演活了配角徐東載檢察官後，亦正亦邪且狡猾，甚至延伸出了一部主演劇《或好或壞的東載》，雖然成績平平，但也成就了一個令人印象深刻的角色。



特別提一下他在電影《犯罪都市3》還特別增重了快20公斤，當時展現了強悍壯碩的面貌，還自嘲「是為了被馬東石打的時候不會那麼痛而增重的，想說可以有點緩衝」雖是幽默地回應，卻難以想像他背後付出了多少努力。





▼宣傳期又瘦回花美男~，肌肉依舊相當結實！



目前《我的完美秘書》發展進入後半段，完美男秘書劉恩浩（李浚赫 飾）與女強人上司姜智允（韓志旼 飾）的互動也讓人看了心癢難耐！觀眾們更是期待他們之間更多的發展與互動，希望李浚赫也能藉此作品擄獲更多人的心，繼續走在花路上吧。









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