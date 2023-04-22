去韓國星巴克千萬別點這杯！！不要被它清爽顏值給騙了，完全是「砂糖刺客」

想要瘦身的小夥伴進了星巴克請務必遠離這一杯。

星巴克雖然是全球性連鎖品牌，但每個國家都會根據本土口味改良配方，並配合時節推出限定新品。 最近韓國星巴克就傷新了「羅勒檸檬冰沙」（Basil Lemon Sherbet Blended），又是羅勒、又是檸檬，顏色還是黃綠色，聽上去看上去是不是很健康！！



如果你要是這麼想的話就大錯特錯了！這款飲品以檸檬和芒果為基底，加上冰塊之後打成爽口的冰沙，再加上羅勒、芝麻菜等對身體十分有益的蔬菜濃縮液，非常適合炎熱起來的天氣。 而在大眾的思維認知裡水果+蔬菜就是健康組合，因此上市之後備受大家的喜歡，但哪知這杯飲品背後實則暗藏「卡路里刺客」。



根據星巴克官網的飲品營養成分表現實，中杯（366cl）「羅勒檸檬冰沙」的卡路里為315cal（看上去好像也不高），但其中糖含量高達68g。 以方塊砂糖為例，一塊為3g，也就是說中杯的飲品中加入了 22.6塊方糖，大杯和超大杯的糖含量則有94g，111g之多，分別是31塊和37塊砂糖。



根據國際衛生組織（WHO）2014年的健康飲食標準來看，推薦的每天糖的攝取量為25g以下，這一杯看似健康的「羅勒檸檬冰沙」下肚之後相當於喝了一杯超濃糖水。

當然啦，偶然嚐個鮮也是無所謂啦。 也有一些「天生反骨」的網友在得知含糖量之後反而表示「本來不好奇味道的，現在反而想嚐嚐看」。

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