9月追这部！宋仲基＆千玗嬉《我的青春》预告公开：初恋重逢感性罗曼史，已经让人心动

宋仲基时隔多年再拍爱情剧！大家期待吗？

新剧《我的青春》（My Youth）讲述比别人晚开始平凡生活的「宣佑海」和爲了自己的成功而不得不打破初恋平静生活的「成济妍」之间的罗曼史。两人与支撑人生最黑暗时期的初恋时隔10年重逢，再次描绘花样年华。



公开的预告中，以宣佑海的旁白开场「第一次经历的季节，会有人记得那年的初见吗？」唤起朦胧的初恋记忆。在单纯、做过梦、曾爱过、稚嫩的小时候，宣佑海（宋仲基 饰）、成济妍（千玗嬉 饰）、毛泰琳（李宙明 饰）和金锡柱（徐志焄 饰）的画面陆续出现。

宣佑海回忆说：「19岁的你，就像地上的小石子，不时出现绊我一脚。」在下雨天上公车的宣佑海（南多凛 饰）和成济妍（全素英 饰）青涩微笑让人心动。接著是成爲大人的宣佑海和成济妍，宣佑海说：「如果你见到现在的我，会说些什么呢？」让人期待两人的重逢！



【人物介绍】

宋仲基饰演小说家兼花卉设计师「宣佑海」，他曾经是一名闪耀的童星，但是因爲大人们的欲望而失去光芒，被人们遗忘。在过著第二人生的时候，随著珍藏自己过去的成济妍登场，让他想起被遗忘人生的理由。千玗嬉饰演迫於现实、只追求成功的娱乐公司组长「成济妍」，在富裕的家庭里毫无烦恼地长大但由於家庭一瞬间没落，现在生活比任何人都激烈，为了实现目标，找到宣佑海并打破他的平静。



李宙明饰演感情直率、具有四次元魅力的童星出身的演员「毛泰琳」，偶然与学生时代的初恋意外重逢，迎来新的人生变化。徐志焄饰演含著金汤匙出身的税务师「 金锡柱」，与佑海亲如兄弟，与稀奇古怪的女人毛泰琳有著微妙的关系。



另外，《我的青春》由《由美的细胞小将》李尚烨导演与《Run on》朴时玄编剧合作打造，将在9月5日播出。

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