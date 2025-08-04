【韓網熱門】追無名愛豆團時會經歷的事情！網嘆：眼淚都要掉下來了

不是每個藝人出道後都能爆火，也有很多人長期處於無名狀態。

最近有網友分享了自己追「透明」愛豆（代指無人氣愛豆）而經歷的事情，引發網友共鳴。 該網友表示：「經紀人認識我，我認識經紀人，我倆互相知道對方的名字，我知道經紀人有多辛苦，追行程的時候我還會準備經紀人的零食，成員會首先找我，會追問我怎麼沒去某個行程，問我可不可以用我的相機拍攝幕後照片。 公司也會找我，一起上下班，會在粉絲簽名會上一起吐槽教授，甚至我的最愛記住了我教授的名字...... 粉絲會名額從來沒有滿過，即使只買一張專輯也能去粉絲簽名會，但我依舊會買10張......」



韓國網友評論：

1. 別叫他們「糊團」了 ᅲᅲ 每次看到這種文章都覺得難過，那些一直守護到最後的粉絲也讓人心疼，但又很偉大

2. 眼淚都要掉下來，想起我以前喜歡的團...... 他們只是三線組合，不該被那樣對待，到現在都還覺得惋惜

3. 愛他們的心跟愛頂流偶像的人是一樣的啊，肯定很難過 ᅮᅮᅮ 我喜歡的人一定要過得好 ᅮᅮ太心痛都看不下去了......

4. 我以前追的是團里不太有人氣的成員，倒不是活動期間難過，而是活動結束後他就從娛樂圈消失了，真的太傷心了，根本再也找不到了ᄏ쿠

5. 就算他們不記得我、就算他們忘了我也沒關係，只要他們能紅起來就好。 我也想結束這種出於責任感、憐悯、義氣維持的飯圈生活，但每次看到他們又捨不得走...... 現在在等合同結束

6. 現在都還記得。 有個朋友喜歡的團不算有名，她還總在粉絲咖啡留言，後來第一次去簽售會，說了昵稱之後，成員們居然認出來了，特別驚喜地迎接她，聽了都覺得鼻酸ᅲ說連內衣都不夠用，太讓人心酸了......

7. 「需要人氣的偶像」也挺好，別再叫人家糊團了，真的

8.讓我想起那個男飯漫畫了，要再去看看，希望大家現在都過得好

9.真的好難過ᅲ 這不只是粉絲關係，簡直像是一個團隊......

10. 我曾喜歡過一個無名團體，雖然我的本命在團里還算有些粉絲，但他們的隊長完全沒什麼人喜歡。 我去看演出的時候，能聽到大家喊我本命或其他成員的名字，但沒人喊隊長，所以我就一直喊他的名字給他加油。 他演出時一直看我那邊，還給我超多粉絲服務。 後來這團就悄悄解散了，之後他去唱了Trot，但似乎也沒起色，現在完全不活動了。 明明唱歌真的很好聽......

11. 對對，我也有類似經歷ᅲᅲ 以前和朋友一起去遠的地方給無名團加油，經理問我們住哪，後來竟然說要順便載我們一程！一開始我們還說「謝謝」，後來才發現是要跟團員一起坐車ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ知道後趕緊擺手拒絕然後自己回家了ᄏᄏᄏᄏ啊ᅲᅲ怎麼會這樣

12. 每次看這種帖都忍不住想到我現在追的團...... ᅮᅮ就算在舞台上沒能對視、就算比棉簽還小（意思是只能在遠處看到），也希望能繼續做「蝦醬飯」（指超小飯圈），繼續支持他們......

13. 雖然我沒追過愛豆，但太心痛了，根本看不下去ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ 二次元也有「不要挖小眾角色」的說法，可愛豆是真人，感情上應該更難承受...... ㅠㅠㅠ

14. 每次看到都太難過了ᅲᅲᅲ 我的本命曾因選秀節目造假而被淘汰，雖然當時名字被大家知道了，但公司沒錢、發展也不順，現在已經不做偶像了，拼命活著。 明明是個有能力的人，真的很難過ᅲᅲ

15. 現在已經是超有名演員的人，剛出道那幾年還不紅的時候我追了三年，跟這帖講的幾乎一模一樣ᄏᄏ 經紀人還要了我電話，會發短信告訴我行程......

16. 我以前追的是那種說名字大家都「啊，知道他」的程度的偶像，但其實人氣真不高...... 粉絲聊天室開著都坐不滿人哈哈...... 我怕太明顯不敢多說，但真的超巧有一次在他解散后，換了工作，我在別的地方碰見他，感覺超級奇妙......

17. 我不是追「無名團」，是追小公司團，結果也經歷了三分之一這些事。 說真的，公司沒錢就別出團，真的很氣人，明明團快紅了，結果公司不給力拖後腿，氣死我了這群狗公司......

18. 以後真的別再講什麼「糊團」、「二手偶像」這種詞了

19. 我以前追的哥哥團體解散後跑去日本混了幾年，現在是轉型換風格才偶爾能看到。 可是一想到以前那些經歷，就真的氣得想把前公司一把火燒了

20. 真的，我以前追的是小公司團，那時候「經紀人=公司老闆」，我連老闆電話都有，去公司前還會打個招呼，說去玩~一起吃飯啥的根本都不算啥故事

21. 我也追過類似情況的女團，成員現在基本都去當了BJ（直播主）...... 不是那種完全沒人知道的團，說出來的話不少人會「啊，我記得她們」。 每次看到這類文章，都覺得太寫實了，太真實了

原文：https://theqoo.net/square/3855014192

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