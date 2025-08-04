孫興慜比賽變「曹世鎬妻子顏值見面會」？ 直播畫面美到出圈！

人氣搞笑藝人兼主持人曹世鎬與妻子鄭秀智於8月3日出現在「2025 Coupang Play 系列賽」第2場托特納姆熱刺對陣紐卡斯爾聯的比賽現場，引發觀眾熱議。 這場比賽在首爾世界杯競技場舉行，吸引了約6萬名觀眾入場。

曹世鎬當天在看台上與韓國國家隊隊長孫興慜的父親孫雄正先生打招呼的畫面被攝像機捕捉，畫面中他身後還出現了妻子鄭秀智的身影。 鄭秀智身穿熱刺球衣，梳著幹練的全背髮型，搭配墨鏡，帥氣亮相，吸引不少目光。



這場比賽也是孫興慜身披熱刺球衣的最後一場比賽，現場氣氛異常熱烈。 人氣演員朴敘俊擔任開球嘉賓，傳奇女團2NE1在中場表演時點燃全場，搞笑女藝人李秀智則作為賽前秀嘉賓登場。 此外，金元勛、吳娜美以及女團Apink成員吳夏榮等眾多明星也親臨現場觀看比賽，星光熠熠。

曹世鎬於去年10月步入婚姻殿堂。 起初，媒體報導稱新娘是小他9歲的普通上班族，但之後證實新娘正是擁有超模背景的鄭秀智，身高174cm，比曹世鎬高出7cm，二人站在一起十分登對，堪稱娛樂圈的高顏值夫妻代表。

曹世鎬夫婦的這次同框，再次成為熱議話題，不僅是因為足球賽事的精彩，更因為兩人之間的甜蜜氛圍和出眾外貌，贏得網友們的一片祝福。

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