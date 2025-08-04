【韩网热门】追无名爱豆团时会经历的事情！网叹：眼泪都要掉下来了

不是每个艺人出道后都能爆火，也有很多人长期处於无名状态。

最近有网友分享了自己追「透明」爱豆（代指无人气爱豆）而经历的事情，引发网友共鸣。 该网友表示：「经纪人认识我，我认识经纪人，我俩互相知道对方的名字，我知道经纪人有多辛苦，追行程的时候我还会准备经纪人的零食，成员会首先找我，会追问我怎么没去某个行程，问我可不可以用我的相机拍摄幕后照片。 公司也会找我，一起上下班，会在粉丝签名会上一起吐槽教授，甚至我的最爱记住了我教授的名字...... 粉丝会名额从来没有满过，即使只买一张专辑也能去粉丝签名会，但我依旧会买10张......」



韩国网友评论：

1. 别叫他们「糊团」了 ᅲᅲ 每次看到这种文章都觉得难过，那些一直守护到最后的粉丝也让人心疼，但又很伟大

2. 眼泪都要掉下来，想起我以前喜欢的团...... 他们只是三线组合，不该被那样对待，到现在都还觉得惋惜

3. 爱他们的心跟爱顶流偶像的人是一样的啊，肯定很难过 ᅮᅮᅮ 我喜欢的人一定要过得好 ᅮᅮ太心痛都看不下去了......

4. 我以前追的是团里不太有人气的成员，倒不是活动期间难过，而是活动结束后他就从娱乐圈消失了，真的太伤心了，根本再也找不到了ᄏ쿠

5. 就算他们不记得我、就算他们忘了我也没关系，只要他们能红起来就好。 我也想结束这种出於责任感、怜悯、义气维持的饭圈生活，但每次看到他们又舍不得走...... 现在在等合同结束

6. 现在都还记得。 有个朋友喜欢的团不算有名，她还总在粉丝咖啡留言，后来第一次去签售会，说了昵称之后，成员们居然认出来了，特别惊喜地迎接她，听了都觉得鼻酸ᅲ说连内衣都不够用，太让人心酸了......

7. 「需要人气的偶像」也挺好，别再叫人家糊团了，真的

8.让我想起那个男饭漫画了，要再去看看，希望大家现在都过得好

9.真的好难过ᅲ 这不只是粉丝关系，简直像是一个团队......

10. 我曾喜欢过一个无名团体，虽然我的本命在团里还算有些粉丝，但他们的队长完全没什么人喜欢。 我去看演出的时候，能听到大家喊我本命或其他成员的名字，但没人喊队长，所以我就一直喊他的名字给他加油。 他演出时一直看我那边，还给我超多粉丝服务。 后来这团就悄悄解散了，之后他去唱了Trot，但似乎也没起色，现在完全不活动了。 明明唱歌真的很好听......

11. 对对，我也有类似经历ᅲᅲ 以前和朋友一起去远的地方给无名团加油，经理问我们住哪，后来竟然说要顺便载我们一程！一开始我们还说「谢谢」，后来才发现是要跟团员一起坐车ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ知道后赶紧摆手拒绝然后自己回家了ᄏᄏᄏᄏ啊ᅲᅲ怎么会这样

12. 每次看这种帖都忍不住想到我现在追的团...... ᅮᅮ就算在舞台上没能对视、就算比棉签还小（意思是只能在远处看到），也希望能继续做「虾酱饭」（指超小饭圈），继续支持他们......

13. 虽然我没追过爱豆，但太心痛了，根本看不下去ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ 二次元也有「不要挖小众角色」的说法，可爱豆是真人，感情上应该更难承受...... ㅠㅠㅠ

14. 每次看到都太难过了ᅲᅲᅲ 我的本命曾因选秀节目造假而被淘汰，虽然当时名字被大家知道了，但公司没钱、发展也不顺，现在已经不做偶像了，拼命活著。 明明是个有能力的人，真的很难过ᅲᅲ

15. 现在已经是超有名演员的人，刚出道那几年还不红的时候我追了三年，跟这帖讲的几乎一模一样ᄏᄏ 经纪人还要了我电话，会发短信告诉我行程......

16. 我以前追的是那种说名字大家都「啊，知道他」的程度的偶像，但其实人气真不高...... 粉丝聊天室开著都坐不满人哈哈...... 我怕太明显不敢多说，但真的超巧有一次在他解散后，换了工作，我在别的地方碰见他，感觉超级奇妙......

17. 我不是追「无名团」，是追小公司团，结果也经历了三分之一这些事。 说真的，公司没钱就别出团，真的很气人，明明团快红了，结果公司不给力拖后腿，气死我了这群狗公司......

18. 以后真的别再讲什么「糊团」、「二手偶像」这种词了

19. 我以前追的哥哥团体解散后跑去日本混了几年，现在是转型换风格才偶尔能看到。 可是一想到以前那些经历，就真的气得想把前公司一把火烧了

20. 真的，我以前追的是小公司团，那时候「经纪人=公司老板」，我连老板电话都有，去公司前还会打个招呼，说去玩~一起吃饭啥的根本都不算啥故事

21. 我也追过类似情况的女团，成员现在基本都去当了BJ（直播主）...... 不是那种完全没人知道的团，说出来的话不少人会「啊，我记得她们」。 每次看到这类文章，都觉得太写实了，太真实了

原文：https://theqoo.net/square/3855014192

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