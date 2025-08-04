孙兴慜比赛变「曹世镐妻子颜值见面会」？ 直播画面美到出圈！

人气搞笑艺人兼主持人曹世镐与妻子郑秀智於8月3日出现在「2025 Coupang Play 系列赛」第2场托特纳姆热刺对阵纽卡斯尔联的比赛现场，引发观众热议。 这场比赛在首尔世界杯竞技场举行，吸引了约6万名观众入场。

曹世镐当天在看台上与韩国国家队队长孙兴慜的父亲孙雄正先生打招呼的画面被摄像机捕捉，画面中他身后还出现了妻子郑秀智的身影。 郑秀智身穿热刺球衣，梳著干练的全背发型，搭配墨镜，帅气亮相，吸引不少目光。



这场比赛也是孙兴慜身披热刺球衣的最后一场比赛，现场气氛异常热烈。 人气演员朴叙俊担任开球嘉宾，传奇女团2NE1在中场表演时点燃全场，搞笑女艺人李秀智则作为赛前秀嘉宾登场。 此外，金元勋、吴娜美以及女团Apink成员吴夏荣等众多明星也亲临现场观看比赛，星光熠熠。

曹世镐於去年10月步入婚姻殿堂。 起初，媒体报导称新娘是小他9岁的普通上班族，但之后证实新娘正是拥有超模背景的郑秀智，身高174cm，比曹世镐高出7cm，二人站在一起十分登对，堪称娱乐圈的高颜值夫妻代表。

曹世镐夫妇的这次同框，再次成为热议话题，不仅是因为足球赛事的精彩，更因为两人之间的甜蜜氛围和出众外貌，赢得网友们的一片祝福。

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