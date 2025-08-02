【韓網熱門】共鳴度99%+！曾經太瘋狂追星，現在後悔了！網友：Let‘s理智追星

追星過程中，尤其是追偶像團、偶像成員的過程中，有沒有後悔的時刻？

最近有網友在theqoo上表示「後悔追愛豆」，原PO主認為：「入坑愛豆太深，後悔耗費在她/他們身上的金錢、時間和精力。 一回歸就買幾十張一模一樣的專輯，聽遍所有音源網站上的歌，還要看刷MV，給他們投票，買一大堆沒用的周邊。 每天在各大網站上幾近瘋狂地搜索，思維方式都變得很奇怪。 雖然可以靠精神勝利法說服自己很享受這些興趣愛好，這些都帶給我正面影響，實際上回過頭去看95%都是痛苦的，到頭來追愛豆卻沒剩下任何東西，如果用這些錢去旅遊的話.... 還不如買自己需要的東西，衣服、買鞋子之類的....」



韓國網友評論：

1. 想把這貼文轉發給我妹妹... 她應該也在逛theqoo吧？ 妳有在看嗎，這死丫頭...... 妳把我們家搞垮那件事，永遠別忘記。

2. 所以我都不買會留下實體的東西ᄏᄏᄏᄏ要處理那些真的會超有現實感。 我覺得只看演唱會、YouTube舞台影片這樣剛剛好。 theqoo說不買專輯不算粉絲，但我又不聽CD，為什麼要買

3. 如果你是個會過度沉迷、花超出經濟能力的人，就別這樣追星吧，我們來理智追星！

4. 我現在追得比較淡了，只是憑義氣去演唱會。 但以前買十幾張專輯，用好幾支舊手機刷榜，還跑國外巡演什麼的，雖然花了很多錢和時間但我不後悔ᄏᄏ因為那段時間真的很開心，只是現在剩下來的專輯有點頭痛ᅲ

5. 追星是有趣的事，但若因此放棄現實人生，把時間金錢全砸進去就太有害了。 不只追星，任何興趣都是一樣，全傾注進去最後都只會留下空虛

6. 最難處理的是家裡堆的周邊產品。 直接丟掉又是我最愛的臉ᅲ 想轉賣又懶，就這樣堆在房間ᄏᄏᄏ

7. 我現在的心情完全一樣... 早知道那時候該去健身、管理健康啊......

8. 這種人除了是自己喜歡外，很多是為了在圈內獲得認可才砸錢的... 為了被稱讚，才花超過自己能負擔的錢

9. 只要偶像沒出事，什麼都適可而止就好啦~反正我本來就是會亂花錢的人，我就當作買回憶了。 那時為了買黃牛票心裡超不爽，為了搶票每天淩晨守在電腦前，還為了搶前排去夜排，雖然那時候很累，但過一陣子回想起來，跟朋友一起回憶還是覺得很好笑、很好玩~

10. 最棒的是「高性價比追星」：看內容開心就好，買一張專輯、搶演唱會票，搶不到就乖乖在家看直拍。 不會多花錢，也沒有後遺症

11. 像文章主角這樣瘋狂追星，不管是不是偶像，換別的興趣也一樣會後悔啦。 我反而更後悔在遊戲裡課金，至少追星還會留下實體東西ᄏᄏᄏ

12. 無論做什麼，量力而為最重要。 有些人不管做什麼都會後悔

13. 我比起追星，更後悔在遊戲裡花的錢。 任何興趣都一樣，只要適度就好。 追星又不是什麼社會惡，只要分寸抓好，它甚至可以成為生活動力

14. K-pop根本就是一個公開製造精神病的產業，不推薦追。 其他興趣就算你想這樣沉迷也很難，但K-pop卻會刻意壓榨粉絲，叫你半夜起床刷榜、拼SNS排名、買幾百張專輯等等...

15. 幾年過去了，他們戴著Rolex，我卻連Rolex影子都沒見過──這句話超有共鳴

16. 就當交了人生學費。 以後活著，把自己的人生放在第一位就好

17. 說到底，我們就是註定會不斷換追另一位偶像、或轉移到另一個興趣然後繼續花錢的人生ᄏᄏᄏ就不要活得一直回頭看就好了... ㅠ

18. 那時候真的很快樂所以不後悔！靠追星才撐過現實。 我也不記得我花了多少，可能是因為我根本沒去算ᄏᄏᄏ

19. 我才20歲出頭，不是追愛豆而是追二次元。 雖然花的錢沒很多也大部份都回收了，但我最後悔的不是錢，而是我花掉的精神跟時間。 如果那段時間拿來自己旅行就好了... 超羨慕那些說「追星是美好回憶」的人

20. 我覺得至少有過這樣的經歷也是一種收穫... 我第一次知道，原來我可以這麼用心地去愛一個人

21. 短暫地瘋狂追過一次，後悔過，所以現在除了演唱會外不花錢，專輯買一張留紀念，周邊就買一兩個真的很想要的。 雖然花錢很兇但不覺得後悔，那段時間幫助我撐過了很多事，現在也一樣

22. 周邊確實是最難處理的部份，但有快樂回憶的話，就不會覺得那麼可惜ᄏᄏ人各有不同，最重要的是抓好自己能接受的界線。 像演唱會我就還是會去，但不會再為了刷榜或做高額應援去花那些錢，那些若哪天脫粉了真的會讓人後悔

23. 真的是說得太對了！要把錢花在自己身上、為自己而活！

24. 我現在慢慢退坑了，不過那時候很幸福，四處追著他們跑，也因此去了很多地方

原文：https://theqoo.net/square/3834817732

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